Ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρθηκε στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και τη στιγμή που ο ίδιος έκανε χρήση ecstasy.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, ρωτήθηκε από τους Gaia Mercuri και Dimitris Petrichos στο podcast που παρουσιάζουν, εάν έχει κάνει χρήση ουσιών και απάντησε: «Βέβαια, αυτό έλειπε. Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον που είπε "I don't inhale". Είμαι και λίγο βαρετός...».

Στη συνέχεια, περιέγραψε την ημέρα που πήρε ecstasy, λέγοντας: «Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξαναπήρα ποτέ. Δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, ήταν στο Mardi Gras, το 1989. Είχαν ένα μεγάλο gig που γινόταν στο τέλος της παρέλασης, στο οποίο έμπαινες μέσα -έδινες ένα πολύ μεγάλο ποσό για την εποχή- και δεν ήξερες τι σόου θα σου δείξουν. Ήταν η Κάιλι Μινόνγκ και μέσα εκεί είπα και εγώ "ας το δοκιμάσω". Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

«Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο», συνέχισε ο Γιανης Βαρουφάκης.

