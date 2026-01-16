«Το μήνυμα είναι πως είναι ευχάριστο, αλλά πρόσεξε την εξάρτηση, η εξάρτηση είναι αυτό που θα σε καταστρέψει», τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Δεν θα άλλαζα τη δήλωση για το ecstasy», ανέφερε ο Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας στο Open.

Ο κ. Βαρουφάκης αρχικά διάβασε στον αέρα ένα μήνυμα που, όπως είπε, του έστειλε ένας εν ενεργεία αστυνομικός. Σε αυτό, του μετέφερε πως επικεφαλής της Δίωξης Ναρκωτικών τους είχε πει «μην τολμήσετε να πείτε σε κανένα παιδί πως τα ναρκωτικά είναι άσχημο πράγμα. Είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Ο λόγος είναι η ειλικρίνεια. Γιατί αν αυτό το παιδί του πεις ότι ήταν αρνητικό και το νιώσει ως κάτι μαγικό που του χαρίζει χαρά σε δευτερόλεπτα θα έλεγε, καλά με κορόιδευαν;».

«Το μήνυμα που προσπάθησα να περάσω στα παιδιά είναι πως ναι, μπορεί να είναι πολύ ευχάριστο, όμως αν αυτό σε οδηγήσει στην καταστροφή της εξάρτησης, τότε πρέπει να λειτουργήσεις όπως ο Οδυσσέας με τις Σειρήνες. Ο Οδυσσέας ήξερε πως το τραγούδι των Σειρήνων είναι καταπληκτικό, αλλά θα πεθάνεις. Το μήνυμα δεν είναι μην ακούσεις το τραγούδι γιατί δεν θα σ΄αρέσει».

Ερωτώμενος εάν θα αναδιατύπωνε τη δήλωσή του, απάντησε: «Σε καμία περίπτωση, βεβαίως και θα έλεγα τα ίδια… (...) Έχετε πέσει θύματα της Ομάδας Αλήθειας. Εσείς ποιο μήνυμα καταλάβατε; Πάρτε ναρκωτικά γιατί είναι ευχάριστα; Το μήνυμα είναι πως είναι ευχάριστο, αλλά πρόσεξε την εξάρτηση, η εξάρτηση είναι αυτό που θα σε καταστρέψει. Είναι ο μεγάλος σατανάς».

