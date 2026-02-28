Η στιγμή της επίθεσης του Ιράν σε εγκαταστάσεις του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι όλες οι βάσεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ είναι στην εμβέλεια του Ιράν.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν σε σειρά στρατιωτικών και αμυντικών στόχων, καθώς και σε μη στρατιωτικές υποδομές σε διάφορες πόλεις της χώρας. Αυτή η νέα στρατιωτική «επιθετική ενέργεια» σημειώνεται ενόσω το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται εν μέσω διπλωματικής διαδικασίας, ανέφερε ακόμη.

{https://x.com/NewsWire_US/status/2027678004344984049}