Σήμερα ολοκληρώνει την δράση της η σφοδρή κακοκαιρία που σάρωσε τις τελευταίες ώρες την χώρα.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη η κακοκαιρία που σιγά - σιγά απομακρύνεται, θα μετακινηθεί προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ωστοσο, στη χώρα εισέρχεται μία πολική αέρια μάζα που θα συγκρουστεί με τις πιο θερμές αέριες μάζες και θα ενισχυθούν οι βόρειοι - βορειοδυτικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα επίπεδα θυέλλα. Οι ψυχρές αέριες μάζες θα φέρουν και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Όπως ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην Αττική χτες η θερμοκρασία έφτασε τους 21 βαθμούς ενώ αύριο το πρωί η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 6 βαθμούς Κελσίου.

Οι πολικές αυτές αέριες μάζες τις επόμενες ώρες θα φέρει χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε Ήπειρο, Θεσσαλία αλλά και σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Προς το Σάββατο η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά σε 19-20 βαθμούς ωστόσο, θα έρθει νέο κύμα κακοκαιρίας που θα γυρίσει τους ανέμους σε νοτιάδες και θα δώσει πολλές βροχές στα δυτικά και ανατολικό Αιγαίο. Από το βράδυ της Κυριακής έρχεται μία νέα πολική αέρια μάζα που θα «κατρακυλήσει» τον υδράργυρο στην Αττική και πάλι γύρω στους 6 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης Δευτέρα και Τρίτη αυξάνονται οι πιθανότητες θα πέσουν χιόνια στα βόρεια προάστια.

Όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη βορειοανατολική χώρα, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, Σποράδες, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια και η βορειοανατολική Πελοπόννησος και τα βουνά της Κρήτης θα δεχτούν «πολική φωτοβολίδα» με χιονοπτώσεις για 24 ώρες.

«Θα δούμε να χιονίζει στα νησιά μας, θα δούμε να το στρώνει ακόμα και δίπλα στη θάλασσα» ανέφερε. Από την Τρίτη και μετά ο υδράργυρος θα ανέβει και θα φτάσει 17-18 βαθμούς κελσίου.

Σήμερα Πέμπτη, ξεκινάμε με άστατες καιρικές συνθήκες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ χιόνια θα δουμε στα ορεινά αλλά και σε χαμηλά υψόμετρα της βορειοδυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να φτιάχνει, ωστόσο η μέρα θα είναι δύσκολη σε ό,τι αφορά στην ένταση των ανέμων και στο κρύο.

Τις υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα θα τις δούμε νωρίς το πρωί γιατί από το μεσημέρι και έπειτα περιμένουμε πτώση.

Στην Αττική, θα δούμε βροχές νωρίς το πρωί αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί και θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 16 βαθμούς αλλά από το απόγευμα θα πέσει και αύριο δεν θα ξεπερνά τους 6 με 7 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης θα έχουμε βροχές νωρίς το πρωί με το θερμόμετρο να φτάνει έως και 13 βαθμούς. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει και εδώ μεγάλη πτώση από το απόγευμα και αύριο θα δούμε τον υδράργυρο στους 0 βαθμούς.