Ο Μπάτλερ άφησε ανοιχτό το παράθυρο για νέα ταινία.

Ο Τζέραρντ Μπάτλερ είναι σίγουρος ότι δεν θα επιβίωνε στον κόσμο μετά την «αποκάλυψη» του «Greenland2: Migration», της νέας ταινίας του που βγαίνει στους κινηματογράφους.

Στην ταινία ο ηθοποιός υποδύεται τον Τζον Γκάριτι, που είναι επικεφαλής μιας ομάδας ανθρώπων που αναζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο. Στην πραγματικότητα, δεν πιστεύει ότι θα τα κατάφερνε.

«Θα ήμουν από τους πρώτους που θα “έπεφταν”», δήλωσε χαμογελώντας. Η νέα ταινία είναι σίκουελ του θρίλερ που κυκλοφόρησε το 2020, το «Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο», στο οποίο ο ήρωας που υποδύεται ο Μπάτλερ προσπαθούσε να φτάσει με την οικογένειά του σε ένα καταφύγιο στη Γροιλανδία, όταν μαθαίνει ότι ένας κομήτης πρόκειται να χτυπήσει τη Γη.

Η πρώτη ταινία «είχε μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα βγαίνοντας από την πανδημία», σχολίασε. «Μερικές φορές σκέφτεσαι ότι αυτό είναι αρκετό. Και άλλες αναρωτιέσαι πού θα μπορούσαμε να το φτάσουμε αυτό», συμπλήρωσε.

Στο σίκουελ, συνεχίζεται η ιστορία επιβίωσης καθώς ο ήρωας μαζί με την οικογένειά του διαφεύγουν από τη Γροιλανδία, ελπίζοντας να βρουν την ασφάλεια στη Γαλλία. Θα μπορούσε να υπάρξει συνέχεια; Πιθανό, απάντησε ο Μπάτλερ.

{https://www.youtube.com/watch?v=hiD3zk0ZRFg}

