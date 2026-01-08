«Για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα» τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απηύθυνε πρόσκληση στον αγροτικό κόσμο για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την προσεχή Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα σε συνέντευξή του στο Newsbomb.gr, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί υπό δύο βασικές προϋποθέσεις: ανοιχτοί δρόμοι και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλων των μπλόκων αγροτών. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη 13 Ιανουαρίουπου ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί είναι αυτά που μπορούν να εφαρμοστούν, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα, είτε λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, είτε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας τη βούληση της κυβέρνησης για έναν διάλογο με σαφείς κανόνες και διαφάνεια.

