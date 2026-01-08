Το επίδομα ανεργίας είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια.

Στη φάση της γενικής εφαρμογής εισέρχεται από την 1η Απριλίου 2026 το νέο επίδομα ανεργίας, το οποίο αποτελείται από δυο μέρη και καταβάλλεται σύμφωνα με τα έτη ασφάλισης και τον μισθό.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής, η οποία αφορά σε 15.000 δικαιούχους και διαρκεί ένα έτος, το νέο μοντέλο επιδότησης τίθεται σε πλήρη ισχύ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το νέο επίδομα ανεργίας μπορεί - υπό προϋποθέσεις - να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ τους πρώτους μήνες καταβολής, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και το ύψος των αποδοχών του δικαιούχου.

Το ποσό των 1.295 ευρώ αφορά σε ανέργους με μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία και υψηλές αποδοχές κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Όπως άνεργος με 20 χρόνια ασφάλισης και υψηλό μισθό μπορεί - υπό προϋποθέσεις - να φτάσει το ανώτατο όριο των 1.295 ευρώ στην αρχή της ανεργίας. Πρόκειται όμως για ελάχιστες περιπτώσεις, που η κυβέρνηση προβάλλει ως «κανόνα», ενώ αποτελούν εξαίρεση.

Όσοι είναι άνεργοι με 2 - 3 χρόνια ασφάλισης και χαμηλές αποδοχές θα λαμβάνουν το βασικό ποσό, το οποίο τους πρώτους μήνες μπορεί να φτάνει περίπου τα 450 - 500 ευρώ, με το επίδομα να μειώνεται αισθητά μετά το πρώτο τρίμηνο.

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται στις αρχές Μαρτίου, ενώ αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, προκειμένου - εφόσον χρειαστεί - να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές. Στόχος είναι το νέο επίδομα να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά από τον προσεχή Απρίλιο.

Κεντρικό χαρακτηριστικό του νέου επιδόματος είναι ο εμπροσθοβαρής τρόπος καταβολής. Το επίδομα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες ανεργίας, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια. Ωστόσο το νέο σύστημα αποκλείει πολλούς ανέργους με διακεκομμένη εργασιακή πορεία.

Η μέγιστη διάρκεια επιδότησης μπορεί να φτάσει τους 24 μήνες, με τη διάρκεια να συνδέεται πλέον άμεσα με τον χρόνο απασχόλησης. Για το πρώτο έτος ισχύει αναλογία δύο μήνες εργασίας προς έναν μήνα επιδότησης, ενώ για το δεύτερο έτος η αναλογία αυξάνεται σε τρεις μήνες εργασίας για έναν μήνα επιδότησης.

Το νέο επίδομα αποτελείται από τρία μέρη. Το σταθερό μέρος χορηγείται σε όλους τους δικαιούχους και υπολογίζεται ως ποσοστό του κατώτατου ημερομισθίου ή του μέσου ημερομισθίου του εργαζομένου, εφόσον αυτό είναι χαμηλότερο. Το ποσοστό ξεκινά από το 70% το πρώτο τρίμηνο και μειώνεται σταδιακά έως και το 20% στο δεύτερο έτος επιδότησης.

Το μεταβλητό μέρος λειτουργεί ως «μπόνους» για όσους διαθέτουν μεγαλύτερο ασφαλιστικό βίο και υψηλότερες αποδοχές. Υπολογίζεται βάσει των ετών ασφάλισης (από το 4ο έως το 20ό έτος) και του μέσου όρου αποδοχών, επιβεβαιώνοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του επιδόματος. Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 900 ημερών ασφάλισης τα τελευταία τέσσερα έτη.

Τέλος, προβλέπονται πρόσθετες παροχές και προσαυξήσεις, όπως δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, προσαυξήσεις για παιδιά και, για πρώτη φορά, ειδική προσαύξηση λόγω μονογονεϊκότητας.

Οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ προβλέπουν ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 θα έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 15.000 συμμετεχόντων που έχει τεθεί για την πιλοτική περίοδο. Το όριο αυτό έχει συμφωνηθεί μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο χρηματοδοτεί το έργο με 100 εκατ. ευρώ, ως επαρκές δείγμα για την εξαγωγή ασφαλών και αξιόπιστων συμπερασμάτων. Το πλήθος των συμμετεχόντων κρίνεται ότι προσφέρει αντιπροσωπευτική εικόνα των διαφορετικών προφίλ ανέργων και καθιστά εφικτή την αξιολόγηση των επιπτώσεων του νέου πλαισίου τόσο στην κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων όσο και στην επιστροφή τους στην απασχόληση.