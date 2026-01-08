«Ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ειδικά σε διεθνή ζητήματα, δεν πρέπει ούτε να βιάζεται να κάνει αναρτήσεις, ούτε να εκφράζει ελαφρά τη καρδία απαράδεκτες θέσεις που μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν κατά των εθνικών μας συμφερόντων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι σχεδόν …συγκινητική η προσπάθεια του Άγγελου Συρίγου, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και βουλευτή της ΝΔ, να "μπαλώσει" τη μεγαλειώδη γκάφα του Κυρ. Μητσοτάκη με τη δήλωσή του για τη "σύλληψη" Μαδούρο από τις ΗΠΑ», αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. καθηγητής προσπάθησε – για να διασώσει λίγο και από το δικό του επιστημονικό κύρος - να δικαιολογήσει την απαράδεκτη διατύπωση Μητσοτάκη, λέγοντας ότι "η δήλωση έγινε λίγη ώρα μετά", ότι ο κ. Μητσοτάκης "δεν είχε πλήρη εικόνα τι είχε συμβεί και ότι "ο πρωθυπουργός δεν είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου". Στο τέλος, όμως, του ξέφυγε: "Όπως μια χώρα δεν πρέπει να φέρεται ως δικαστήριο, έτσι κι ένας πρωθυπουργός δεν πρέπει να φέρεται ως καθηγητής του διεθνούς δικαίου", είπε ο Αγγ. Συρίγος. Συμφωνούμε! Και προσθέτουμε ότι ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ειδικά σε διεθνή ζητήματα, δεν πρέπει ούτε να βιάζεται να κάνει αναρτήσεις, ούτε να εκφράζει ελαφρά τη καρδία απαράδεκτες θέσεις που μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν κατά των εθνικών μας συμφερόντων. Καλή η προσπάθεια κ. Συρίγο, αλλά μάταιη…», καταλήγει η ανακοίνωση.