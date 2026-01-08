Ο Μπεν Άφλεκ και ο Ματ Ντέιμον εκτός από τη φιλία τους μοιράζονται και ένα Όσκαρ Σεναρίου.

Ο Μπεν Άφλεκ και ο Ματ Ντέιμον είναι φίλοι 40 χρόνια, όπως λένε οι ίδιοι σε ένα απολαυστικό βίντεο σχεδόν 7 λεπτών.

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί - μοιράστηκαν το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για την ταινία «Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» το 1998 - μετρούν δεκαετίες ολόκληρες κοινής πορείας και μιας φιλίας σπάνιας στο Χόλιγουντ. Για αυτήν ακριβώς τη φιλία μιλούν στο βίντεο που ανάρτησε το Νetflix, για την προώθηση της νέας τους συνεργασίας στην ταινία The RIP, που κυκλοφορεί στις 16 Ιανουαρίου.

Στο απολαυστικό βίντεο, ο Μπεν Άφλεκ και ο Ματ Ντέιμον μιλούην για τα όνειρα που είχαν ως νέοι στην υποκριτική, απαντούν αν θα διάλεγαν άλλη καριέρα και ποια και τι είναι αυτό που τους ένωσε σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων που απευθύνει ο ένας στον άλλον

{https://twitter.com/netflix/status/2009316672101077313}