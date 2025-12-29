Με στρατηγικές επενδύσεις, διεθνείς διακρίσεις σχεδιασμού και ισχυρές συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η Kumho Tire μετατρέπει το 2025 σε χρονιά-σταθμό. Μια μάρκα ελαστικών που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει.

Το 2025 αποτελεί σημείο καμπής για την Kumho Tire, μια εταιρεία που από την ίδρυσή της το 1960 στη Νότια Κορέα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους 20 μεγαλύτερους κατασκευαστές ελαστικών παγκοσμίως. Με ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη διεθνή ανάπτυξη, η Kumho επιβεβαιώνει ότι βλέπει την κινητικότητα όχι ως προϊόν, αλλά ως οικοσύστημα τεχνολογίας και συνεργασιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας είναι η διπλή διάκριση στα iF Design Awards 2025, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς βιομηχανικού σχεδιασμού παγκοσμίως. Τα concepts Volume και Origami δεν είναι απλώς σχεδιαστικές ασκήσεις, αλλά δηλώσεις προθέσεων. Το Volume εξερευνά την ιδέα ενός ελαστικού που προσαρμόζεται δυναμικά στις συνθήκες οδήγησης, μεταβάλλοντας τα χαρακτηριστικά του σε πραγματικό χρόνο, ενώ το Origami πηγαίνει ακόμη πιο μακριά, προτείνοντας ένα πτυσσόμενο ελαστικό για ακραία περιβάλλοντα, ακόμη και για διαστημικές αποστολές. Η Kumho, με αυτές τις διακρίσεις, τοποθετείται ξεκάθαρα στον διάλογο για το μέλλον της κινητικότητας.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στρατηγικά και σε νέες αγορές. Η 20ετής συμφωνία εξαγωγής τεχνολογίας με τη σαουδαραβική Blatco, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Vision 2030, προβλέπει τη δημιουργία υπερσύγχρονου εργοστασίου ελαστικών έκτασης 280.000 τ.μ. έως το 2027. Πρόκειται για μια συνεργασία που ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Kumho και της ανοίγει τον δρόμο για τη δυναμική αγορά της Μέσης Ανατολής.

Την ίδια στιγμή, η Kumho εδραιώνει τη θέση της ως αξιόπιστος συνεργάτης κορυφαίων αυτοκινητοβιομηχανιών. Το ECSTA PS71 SUV έχει ήδη επιλεγεί για πρώτη τοποθέτηση σε σημαντικά μοντέλα όπως τα νέα Volkswagen Tiguan και CUPRA Terramar, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία της εταιρείας ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των σύγχρονων κατασκευαστών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ελληνική αγορά, η Kumho εκπροσωπείται από την ΕΜΑ Α.Ε., προσφέροντας ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο ελαστικών για επιβατικά αυτοκίνητα, SUV και 4x4, vans, φορτηγά, λεωφορεία και ηλεκτρικά οχήματα. Από τα νέα ECSTA Sport PS72 μέχρι τα PS71 και PS91, η γκάμα καλύπτει κάθε ανάγκη, μέσα από ένα οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.

Με 9 θυγατρικές, 12 υποκαταστήματα και 5 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης σε Ασία, Ευρώπη και Αμερική, η Kumho Tire δεν περιορίζεται στην παραγωγή ελαστικών. Στόχος της είναι να εξελιχθεί σε έναν έξυπνο συνεργάτη κινητικότητας, που συνδυάζει τεχνολογία, σχεδιασμό και βιωσιμότητα. Ένα όραμα που το 2025 γίνεται πιο απτό από ποτέ.