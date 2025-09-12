Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Auto - Moto

Η Kumho Tire βραβεύτηκε με το iF Design Award 2025

Η Kumho Tire βραβεύτηκε με το iF Design Award 2025
Η Kumho Tire κατέκτησε μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον χώρο του βιομηχανικού σχεδιασμού, το iF Design Award 2025, για δύο πρωτοποριακές δημιουργίες της: τα μοντέλα ελαστικών «Volume» και «Origami».

Ο θεσμός iF Design Award, που ιδρύθηκε το 1954 στη Γερμανία και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαγωνισμούς σχεδιασμού παγκοσμίως, προσέλκυσε φέτος περισσότερες από 11.000 συμμετοχές από 72 χώρες. Μια διεθνής κριτική επιτροπή 132 ειδικών αξιολόγησε τα έργα με βάση την πρωτοτυπία, λειτουργικότητα, αισθητική και βιωσιμότητα.

innovation_39397.png

Τα βραβευμένα ελαστικά της Kumho διακρίθηκαν στην κατηγορία Professional Concept:

  • Volume: Ένα ελαστικό νέας γενιάς, το οποίο προσαρμόζει δυναμικά τη δομή και τις λειτουργίες του ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες του δρόμου, προσφέροντας ευέλικτες, βιώσιμες και «έξυπνες» λύσεις στις απαιτήσεις της μελλοντικής κινητικότητας.
  • Origami: Ένα πτυσσόμενο ελαστικό ειδικά σχεδιασμένο για την εξερεύνηση άλλων πλανητών στο διάστημα και την κατασκευή υποδομών σε εξωγήινα περιβάλλοντα. Εμπνευσμένο από την τέχνη του origami, μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα μετακίνησης σε ακραίες συνθήκες.

Η ανάπτυξη των ελαστικών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Technology Outsourcing της Kumho Tire, με στρατηγικό συνεργάτη το διεθνώς αναγνωρισμένο βιομηχανικό design studio BKID, γνωστό για την καινοτομία του στη σύζευξη τεχνολογίας, τέχνης και σύγχρονου βιομηχανικού σχεδιασμού.

kumho_ecsta_ps_72_c4cb2.jpeg

Ο κ. Γιώργος Κουταλιέρης, Δ/ντής Marketing της ΕΜΑ ΑΕ - Kumho Tire ελαστικά, δήλωσε: «Η Kumho επενδύει σταθερά στη δημιουργία βιώσιμων και υπεύθυνων λύσεων για τη μελλοντική κινητικότητα. Tο brand θα συνεχίσει να αναπτύσσει προϊόντα που ανταποκρίνονται στον τρόπο ζωής των οδηγών παγκοσμίως, συνδυάζοντας καινοτομία και λειτουργικότητα».

Η Kumho Tire έχει αποσπάσει διακρίσεις σε σημαντικούς εγχώριους και διεθνείς θεσμούς σχεδιασμού, ενισχύοντας την αναγνώριση της για την πρωτοτυπία και την αριστεία των προϊόντων της. Μέσα από τη συνεχή καινοτομία, η Kumho στοχεύει να καθιερωθεί ως έξυπνος συνεργάτης κινητικότητας για ένα βιώσιμο μέλλον, ενδυναμώνοντας τη θέση της ως παγκόσμιο premium brand.

Παράλληλα, από το 2025 η Kumho Tire διαθέτει στην αγορά το νέο ECSTA Sport PS 72, ένα Ultra High Performance ελαστικό που προσφέρει ιδανική ισορροπία οδηγικής απόδοσης, ασφάλειας και χιλιομετρικού ωφέλιμου. Διατίθεται σε διαστάσεις από 16 έως 22 ίντσες, με νέα σύνθεση που μειώνει την απόσταση φρεναρίσματος και ενισχύει τον έλεγχο και τη σταθερότητα.

Το ECSTA Sport PS 72 δημιουργήθηκε για να καλύπτει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς οδηγούς. Το νέο ελαστικό διατίθεται ήδη και στην ελληνική αγορά σε επιλεγμένες διαστάσεις, οι οποίες θα εμπλουτίζονται συνεχώς τους επόμενους μήνες.

Τα ελαστικά της KUMHO (www.kumho.gr), για επιβατικά αυτοκίνητα, SUVs, Vans, φορτηγά, λεωφορεία, διαθέτει, ήδη, ως αντιπρόσωπος και διανομέας, από τον Δεκέμβριο του 2022, στην Ελληνική αγορά, η εταιρεία ΕΜΑ Α.Ε. (www.ema.gr), μέσω του καθιερωμένου εμπορικού δικτύου αντιπροσώπων της.

Τα καταστήματα που διαθέτουν πανελλαδικά τα ελαστικά Kumho είναι εδώ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Μαγιορκίνης για τον «Candidozyma auris»: «Έχει αναπτύξει μεγάλη αντοχή στα νοσοκομεία»

Μαγιορκίνης για τον «Candidozyma auris»: «Έχει αναπτύξει μεγάλη αντοχή στα νοσοκομεία»

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Kumho: Επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Όμιλο Volkswagen

Kumho: Επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Όμιλο Volkswagen

Auto - Moto
Ελαστικά KUMHO: Νέα πρότυπα στην κατηγορία των ελαστικών υπερυψηλής απόδοσης

Ελαστικά KUMHO: Νέα πρότυπα στην κατηγορία των ελαστικών υπερυψηλής απόδοσης

Auto - Moto
Το Kumho ECSTA PS71 EV κερδίζει το iF Design Award 2024

Το Kumho ECSTA PS71 EV κερδίζει το iF Design Award 2024

Auto - Moto
Η Kumho Tire γίνεται Premium Partner της AC Milan και διοργανώνει το ευρωπαϊκό «Kumho’s Driving Experience Event»

Η Kumho Tire γίνεται Premium Partner της AC Milan και διοργανώνει το ευρωπαϊκό «Kumho’s Driving Experience Event»

Auto - Moto

NETWORK

Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

healthstat.gr
Candidozyma auris: Τι είναι ο μύκητας που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας

Candidozyma auris: Τι είναι ο μύκητας που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

healthstat.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
ΕΟΠΥΥ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις 17/09

ΕΟΠΥΥ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις 17/09

healthstat.gr