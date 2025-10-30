Η Kumho Tire στήριξε τη συμμετοχή των αθλητών της «Ελπίδας» στους δρομικούς αγώνες 5Κ, 10Κ και 21Κ του 13ου Νυκτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης.

Με σταθερή δέσμευση στην κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ μέσω του αθλητισμού, η Kumho Tire συνέχισε και φέτος να στηρίζει τον Αθλητικό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τις δράσεις και τις προσπάθειες των αθλητών του.

Ο Σύλλογος «Ελπίδα», μέλος της ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ, ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό των ΑμεΑ στη Βόρεια Ελλάδα, με πάνω από 80 αθλητές, ανάμεσά τους και 9 Παραολυμπιονίκες, όπως ο Στέλιος Μαλακόπουλος (Παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος F62), η Στέλλα Σμαραγδή (Παγκόσμιο ρεκόρ στο τριπλούν F47), ο Στράτος Νικολαΐδης και η Ζωή Μαντούδη (σφαίρα F20).

Στο πλαίσιο αυτό, η Kumho Tire στήριξε τη συμμετοχή των αθλητών της «Ελπίδας» στους δρομικούς αγώνες 5Κ, 10Κ και 21Κ του 13ου Νυκτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο Γιάννης Κατρανάς, ο οποίος αγωνίστηκε στα 21Κ με χειρήλατο αμαξίδιο, ενθουσιάζοντας συμμετέχοντες και θεατές με τη δύναμη και την αφοσίωσή του, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι προπονητές και οι αθλητές του Συλλόγου ευχαρίστησαν την Kumho Tire για τη συνεχή στήριξη, την ανθρωπιά και τη σταθερή παρουσία της στο πλευρό των αθλητών ΑμεΑ, επισημαίνοντας ότι τέτοιες συνεργασίες προωθούν ουσιαστικά το Παραολυμπιακό ιδεώδες και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Διευθυντής Marketing της ΕΜΑ Α.Ε., κ. Γιώργος Κουταλιέρης, δήλωσε: «Για ακόμη μια χρονιά, η Kumho Tire βρίσκεται δίπλα στην “Ελπίδα” και στους αθλητές της, οι οποίοι με τη στάση ζωής και τις επιδόσεις τους μας εμπνέουν βαθιά. Η δέσμευσή μας για κοινωνική υπευθυνότητα δεν εξαντλείται σε μια χορηγία. Είναι μια διαρκής επένδυση σε αξίες όπως η αποδοχή, η συμπερίληψη και η ισότητα. Οι αθλητές της Ελπίδας αποδεικνύουν ότι η δύναμη της θέλησης μπορεί να ξεπεράσει κάθε όριο, και είμαστε υπερήφανοι που βρισκόμαστε δίπλα τους σε αυτή τη διαδρομή».

Δείτε το βίντεο της δράσης

{https://www.youtube.com/watch?v=NzJOLpC74T8}

Τα ελαστικά Kumho για επιβατικά, SUV, Van, φορτηγά και λεωφορεία διανέμει στην ελληνική αγορά από τον Δεκέμβριο του 2022 η ΕΜΑ Α.Ε., μέσω του δικτύου συνεργατών της.



