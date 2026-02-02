Τα ίχνη των δύο γυναικών, 46 και 42 χρονών, αγνοούνταν στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης εδώ και μήνες.

Προφυλακίστηκαν, μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια, οι δύο άνδρες, που κατηγορούνται για τις δολοφονίες των δύο γυναικών στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, τις οποίες αναζητούν επί μήνες οι Αρχές.

Οι δύο άνδρες, 52 και 50 ετών, κατηγορούνται για θανατηφόρο βιασμό, κατά συναυτουργία, κατηγορία που συνδέεται με τον θάνατο της πρώτης γυναίκας, της 46χρονης και στηρίζεται στην εκδοχή που παρουσίασε ο 52χρονος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από ασφυξία κατά την τέλεση σεξουαλικής πράξης. Όπως ομολόγησε ο ίδιος, μετέφεραν τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων.

Ο 52χρονος αντιμετωπίζει ακόμα δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και για την περίπτωση της δεύτερης γυναίκας, 42 ετών, η σορός της οποίας εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα σε προχωρημένη αποσύνθεση, σε δώμα πολυκατοικίας. Και στην περίπτωση αυτή, οι Αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο το σενάριο τού ασφυκτικού θανάτου. Ο 52χρονος, πάντως, αρνήθηκε στο στάδιο της προανάκρισης ότι τη δολοφόνησε.

Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους

Οι δύο κατηγορούμενοι κλήθηκαν να απολογηθούν τη Δευτέρα στην 4η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η οποία χειρίζεται τις δικογραφίες για τις δύο γυναίκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος απολογήθηκε τυπικά, διατηρώντας το δικαίωμα της σιωπής. Ο 50χρονος, ο οποίος κατέστη κατηγορούμενος με βάση τα όσα φέρεται να αποκάλυψε στην ΕΛ.ΑΣ. ο συγκατηγορούμενός του, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή όσον αφορά την περίπτωση θανάτου της 46χρονης για την οποία διώκεται.

Τα ίχνη των δύο γυναικών αγνοούνταν εδώ και μήνες- τόσο η 46χρονη όσο και η 42χρονη γνώριζαν τον 52χρονο, καθώς φαίνεται πως έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ερευνώντας την υπόθεση των αγνοούμενων γυναικών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο έπεσαν θύματα εγκληματικής ενέργειας στο υπόγειο πολυκατοικίας στη Μενεμένη, με τη δεύτερη σορό να μεταφέρεται στο δώμα της ίδιας πολυκατοικίας, όπου εντοπίστηκε.

Η εξαφάνιση της 46χρονης είχε δηλωθεί στις 3/2/2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και κατά την εκδοχή του 52χρονου ο θάνατός της επήλθε στις αρχές Οκτωβρίου του 2024. Η 42χρονη φέρεται να έχασε τη ζωή της τον Ιούλιο του 2025 και η εξαφάνισή της δηλώθηκε λίγες μέρες αργότερα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης - Συκεών.

