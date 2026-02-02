Αποσύρεται το ασύρματο ηχείο ΚΤΧ-1435 από την ελληνική αγορά, ο λόγος που η ΕΕΤΤ εξέδωσε ανακοίνωση.

Την απόσυρση από την ελληνική αγορά του ασύρματου ηχείου με εμπορική ονομασία ΚΤΧ-1435, που κατασκευάζεται από την εταιρεία MAIBAOBAO, αποφάσισε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, η απόφαση βασίστηκε σε αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων που διενήργησε η αρμόδια Ισπανική Αρχή εποπτείας ραδιοεξοπλισμού (SETELECO). Από τους ελέγχους προέκυψε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν:

την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (άρθρο 3.1.α),

την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών (άρθρο 3.2).

Η απόφαση απόσυρσης κοινοποιήθηκε στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος ICSMS (Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς). Καθώς εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των τριών μηνών δεν υποβλήθηκε ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος-μέλος, το μέτρο κρίθηκε δικαιολογημένο και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή και στην ελληνική αγορά.

Η ΕΕΤΤ καλεί τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά το ασύρματο ηχείο ΚΤΧ-1435να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης, ενημερώνοντας παράλληλα την Αρχή για τις ενέργειές τους.

Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών και των επαγγελματιών, όλες οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ που αφορούν αποσύρσεις ή ανακλήσεις προϊόντων είναι διαθέσιμες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Αρχής.