O Τραμπ πιστεύει πως η Τεχεράνη πήρε το μήνυμα και τώρα είναι εναντίον επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε για το σχέδιο του Ισραήλ να χτυπήσει το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, αλλά δεν θέλει άλλες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, γράφει η Wall Street Journal.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήξερε εκ των προτέρων για την επίθεση του Ισραήλ στο South Pars και την υποστήριξε, ως «μήνυμα» προς την Τεχεράνη, για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πιστεύει πως η Τεχεράνη πήρε το μήνυμα και τώρα είναι εναντίον επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Ωστόσο, σημείωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, πως ο Τραμπ θα μπορούσε να είναι ξανά ανοιχτός στο να μπουν στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις, ανάλογα με τις μελλοντικές ενέργειες της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, την Τετάρτη, η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο διευθυντής της CIA ακύρωσαν μία απότις δικαιολογίες που είχε δώσει η κυβέρνηση Τραμπ για τις επιθέσεις της στο Ιράν: ότι ήταν έτοιμο να επιτεθεί στις ΗΠΑ με πυρηνικά.

Οι δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με τους NYT, επανέλαβαν το συμπέρασμα της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών ότι το Ιράν απέχει χρόνια από την ανάπτυξη πυραύλων ικανών να χτυπήσουν τις ΗΠΑ. Σε καταθέσεις τους ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, η Τούλσι Γκάμπαρντ, διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, και ο Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA, δεν κατάφεραν να στηρίξουν τα λεγόμενα Τραμπ πως το Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει τέτοιους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εντός έξι μηνών.

