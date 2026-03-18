Το Ιράν απειλεί με αντίποινα για την δολοφονία του Λαριτζανί - Οι Ισραηλινοί ισοπέδωσαν πολυκατοικία στη Βηρυττό

Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο, δύο νεκροί στο Τελ Αβίβ και χτύπημα σε ιρανικό πυρηνικό σταθμό - ευτυχώς χωρίς ζημιές ή θύματα.

Με αμείωτη ισχύ και εκατέρωθεν πλήγματα μαίνεται για 19η ημέρα ο πόλεμος στο Ιράν, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Έπειτα από την αποτυχία του να βρει συμμάχους για την προάσπιση των Στενών του Ορμούζ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε εξοργισμένος την Τρίτη πως «ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ».

Αναλυτές επιμένουν ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τα πλοία να διέρχονται από τα στενά, όπου είναι ευάλωτα σε επίθεση από ιρανικούς αντιπλοϊκούς πυραύλους, drones ή νάρκες, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές στις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων.

Την Τρίτη ο διευθυντής του Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ, ανακοίνωσε την παραίτησή του, λέγοντας ότι «δεν μπορεί με καθαρή συνείδηση» να στηρίξει τον πόλεμο της κυβέρνησης Τραμπ στο Ιράν. Ο Κεντ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν «δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας, και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πίεσης από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του».

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού προειδοποίησε για μια «αποφασιστική» απάντηση μετά τη δολοφονία του επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε ακόμη τον Γκολάμ Ρεζά Σολεϊμανί, τον επικεφαλής της εθελοντικής δύναμης Μπασίτζ των Φρουρών της Επανάστασης.

Τα αραβικά κράτη του Κόλπου δέχθηκαν εκ νέου πυραυλικά και επιθέσεις με drones την Τρίτη από το Ιράν, το οποίο στοχεύει περιφερειακές ενεργειακές υποδομές και έχει ορκιστεί να μην εγκαταλείψει τον ασφυκτικό του έλεγχο στα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ.

