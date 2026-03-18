Το Ιράν απειλεί με αντίποινα για την δολοφονία του Λαριτζανί - Οι Ισραηλινοί ισοπέδωσαν πολυκατοικία στη Βηρυττό

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα για την δολοφονία του Λαριτζανί - Οι Ισραηλινοί ισοπέδωσαν πολυκατοικία στη Βηρυττό Φωτογραφία: AP Photo/Hussein Malla
Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο, δύο νεκροί στο Τελ Αβίβ και χτύπημα σε ιρανικό πυρηνικό σταθμό - ευτυχώς χωρίς ζημιές ή θύματα.

Με αμείωτη ισχύ και εκατέρωθεν πλήγματα μαίνεται για 19η ημέρα ο πόλεμος στο Ιράν, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Έπειτα από την αποτυχία του να βρει συμμάχους για την προάσπιση των Στενών του Ορμούζ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε εξοργισμένος την Τρίτη πως «ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ».

Αναλυτές επιμένουν ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τα πλοία να διέρχονται από τα στενά, όπου είναι ευάλωτα σε επίθεση από ιρανικούς αντιπλοϊκούς πυραύλους, drones ή νάρκες, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές στις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων.

Την Τρίτη ο διευθυντής του Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ, ανακοίνωσε την παραίτησή του, λέγοντας ότι «δεν μπορεί με καθαρή συνείδηση» να στηρίξει τον πόλεμο της κυβέρνησης Τραμπ στο Ιράν. Ο Κεντ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν «δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας, και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πίεσης από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του».

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού προειδοποίησε για μια «αποφασιστική» απάντηση μετά τη δολοφονία του επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε ακόμη τον Γκολάμ Ρεζά Σολεϊμανί, τον επικεφαλής της εθελοντικής δύναμης Μπασίτζ των Φρουρών της Επανάστασης.

Τα αραβικά κράτη του Κόλπου δέχθηκαν εκ νέου πυραυλικά και επιθέσεις με drones την Τρίτη από το Ιράν, το οποίο στοχεύει περιφερειακές ενεργειακές υποδομές και έχει ορκιστεί να μην εγκαταλείψει τον ασφυκτικό του έλεγχο στα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ.


  • Επίθεση στο νότιο Ιράν αφήνει πίσω νεκρούς και τραυματίες

    10:23:48

    Η ιρανική δικαιοσύνη ανέφερε την Τετάρτη ότι μια «επίθεση» έπληξε το νότιο Ιράν, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αμάχους και δικαστικούς υπαλλήλους.

    Το πρακτορείο ειδήσεων Mizan μετέδωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε σε εγκατάσταση της δικαιοσύνης στην επαρχία Λαρεστάν, στην επαρχία Φαρς του Ιράν.

    Ο χώρος «στοχοποιήθηκε σε επίθεση από τον εχθρό», ανέφερε το Mizan. «Ένας αριθμός εργαζομένων και αμάχων μαρτύρησαν και τραυματίστηκαν· ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος».

    Για την ώρα δεν είναι σαφές αν η επίθεση ήταν αεροπορικό πλήγμα ή επίθεση από ένοπλους.

  • Στη γειτονιά του Ισραήλ που χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο

    10:21:15

  • Γιατί υποχώρησαν οι τιμές πετρελαίου κατά 2 δολάρια το βαρέλι

    09:51:35

    Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 2 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη, περιορίζοντας μέρος των ισχυρών κερδών της Τρίτης - μετά τη συμφωνία μεταξύ της ιρακινής κυβέρνησης και των κουρδικών αρχών για την επανέναρξη των εξαγωγών μέσω του τουρκικού λιμανιού του Τσεϊχάν, που προσέφερε μια μικρή ανακούφιση στις ανησυχίες για την προσφορά από τη Μέση Ανατολή.

    «Η είδηση προσέφερε κάποια ανακούφιση στην αγορά. Κάθε επιπλέον ποσότητα που επιστρέφει στην αγορά είναι πολύτιμη υπό τις παρούσες συνθήκες, οπότε οι τιμές υποχώρησαν για να το αντικατοπτρίσουν», δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια της LSEG, Αν Φαμ.

  • Τα συγκλονιστικά βίντεο από την ισοπέδωση πολυκατοικίας στην Βηρυτό

    09:27:44

  • Έκτακτη σύνοδος του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας

    09:19:40

    Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας θα πραγματοποιήσει σήμερα Τετάρτη έκτακτη σύνοδο για να συζητήσει τις διαταραχές που προκαλεί στη ναυτιλία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την τύχη χιλιάδων ακινητοποιημένων πλοίων και εγκλωβισμένων ναυτικών.

    Ο οργανισμός του ΟΗΕ - υπεύθυνος για τη ρύθμιση της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας - αναμένεται να εξετάσει την υιοθέτηση ψηφισμάτων κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης στα κεντρικά του γραφεία στο Λονδίνο.

    Το 40μελές συμβούλιο του IMO θα ψηφίσει για διάφορα προτεινόμενα ψηφίσματα, συμπεριλαμβανομένου ενός για τη «δημιουργία ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου ώστε να επιτραπεί η ασφαλής εκκένωση ναυτικών και πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο».

  • Το (εξαντλημένο) USS Gerald R. Ford στην Κρήτη για επισκευές

    09:19:00

    Η πυρκαγιά στο USS Gerald R. Ford, η οποία τραυμάτισε ναύτες και κατέστρεψε 100 κλίνες, είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά προβλημάτων που ταλαιπωρούν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης αποστολής που φαίνεται να έχει πλήξει το ηθικό του πληρώματος.

  • Εικόνες από το διαμέρισμα όπου έχασε τη ζωή τους το ζευγάρι Ισραηλινών

    09:01:29

    Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τετάρτη στο προάστιο του Τελ Αβίβ Ραμάτ Γκαν, όταν θραύσματα από βόμβα διασποράς που εκτοξεύθηκε από το Ιράν έπληξαν την πολυκατοικία τους.

  • Σήμερα η κηδεία του Αλί Λαριτζανί

    08:27:56

    Στο Ιράν αναμένεται να τελεστεί αργότερα εντός της ημέρας η κηδεία του ισχυρού επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Λαριτζανί.

    Το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας επιβεβαίωσε εντέλει χθες τον θάνατο του επικεφαλής του, μορφής της ιρανικής εξουσίας, που μόλις την Παρασκευή είχε αψηφήσει τους βομβαρδισμούς κι είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση σε δρόμους της Τεχεράνης.

    Η κηδεία του προβλέπεται να γίνει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

    Θα γίνει ταυτόχρονα με αυτές του ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, του Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης χθες, και των ογδόντα και πλέον ανδρών του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στη φρεγάτα που βύθισε υποβρύχιο των ΗΠΑ ανοικτά από τη Σρι Λάνκα.

  • Αραγτσί: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»

    07:18:27

    Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα «πλήξουν όλο τον κόσμο», ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για τις αντιδράσεις, ιδίως από ευρωπαίους και αμερικανούς αξιωματούχους, εναντίον της ένοπλης σύρραξης.

    «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους - ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φυλής», τόνισε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας χθες βράδυ μέσω X, συνοδεύοντας την ανάρτηση με αντίγραφο της επιστολής παραίτησης αμερικανού αξιωματούχου αρμόδιου για τον αντιτρομοκρατικό αγώνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο.

    «Ολοένα περισσότερες φωνές—συμπεριλαμβανομένων αυτών ευρωπαίων και αμερικανών αξιωματούχων—λένε δυνατά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι άδικος. Περισσότερα μέλη της διεθνούς κοινότητας θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο», έκρινε ο κ. Αραγτσί.

  • Χτύπημα κοντά στο αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στα ΗΑΕ

    07:17:28

    Ιρανικό βλήμα κατέπεσε κοντά στο αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στη Μέση Ανατολή, στα ΗΑΕ, ανακοίνωσε ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, διευκρινίζοντας ότι δεν διαπιστώθηκε κανένας τραυματισμός.

    Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα «κατέπεσε ιρανικό βλήμα» κοντά στη βάση Αλ Μινχάντ, «που έχει διατεθεί στην Αυστραλία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης σε δημοσιογράφους.

    «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ουδείς Αυστραλός τραυματίστηκε κι ότι όλοι είναι απόλυτα ασφαλείς», πρόσθεσε.

  • Χτύπημα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ

    07:15:37

    Ο χώρος όπου βρίσκεται ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στην Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν, χτυπήθηκε χθες Τρίτη από «βλήμα», χωρίς να προκληθεί ζημιά στην εγκατάσταση ούτε τραυματισμός κάποιου μέλους του προσωπικού, επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), επικαλούμενος ενημέρωση από την ιρανική αρμόδια αρχή.

    Η υπηρεσία του ΟΗΕ, με έδρα τη Βιένη, στην Αυστρία, «ενημερώθηκε από το Ιράν ότι βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ το βράδυ της Τρίτης. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο ούτε τραυματισμοί του προσωπικού», ανέφερε μέσω X.

    Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο Ραφαέλ Γκρόσι, επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

    Το εργοστάσιο στην Μπουσέχρ, το μόνο που λειτουργεί στο Ιράν, έχει δυνατότητα παραγωγής 1.000 μεγαβάτ, ποσότητας που δεν καλύπτει παρά μικρό κλάσμα των ενεργειακών αναγκών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

  • Ζημιές σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Τελ Αβίβ

    07:07:34

  • Νέα ισραηλινά χτυπήματα στην καρδιά της Βηρυτού

    07:06:39

    Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε απροειδοποίητα συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με λιβανικά ΜΜΕ, ενώ βομβαρδίστηκαν επίσης γειτονιές στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας.

    Σύμφωνα με τον λιβανικό Τύπο, επλήγη η κεντρική συνοικία Ζουκάκ ελ Μπλατ, όπου ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη στοχοποιήσει την περασμένη εβδομάδα υποκατάστημα της χρηματοπιστωτικής εταιρείας Αλ Καρντ Αλ Χάσαν, που συνδέεται με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

  • Νέα επίθεση με drone στην αμερικανική πρεσβεία στο Ιράκ

    07:03:58

    Νέα επίθεση με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στοχοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις υπηρεσίες ασφαλείας.

    «Ένα drone έπληξε απευθείας» το κτίριο της πρεσβείας, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη, έπειτα από σειρά παρόμοιων ενεργειών τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την πηγή του AFP στις υπηρεσίες ασφαλείας, η οποία δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν ζημιές.

    Έτερη πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας είπε πως το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπεσε κοντά στην πύλη, στην περίφραξη ασφαλείας της πρεσβείας.

  • Δύο νεκροί στο Τελ Αβίβ από ιρανικούς πυραύλους

    07:01:57

    Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη κοντά στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, με την ισραηλινή αστυνομία να κάνει λόγο από την πλευρά της για πτώσεις θραυσμάτων ιρανικών πυραύλων που καταρρίφθηκαν στον τομέα.

    Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δημοσιοποίησε μέσω X εικόνες που δείχνουν κάποιες ζημιές, ιδίως αυτοκίνητο που πήρε φωτιά και συντρίμμια.

  • Η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα για την δολοφονία του Λαριτζανί

    06:58:55

    Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί απείλησε να εξαπολύσει μια «αποφασιστική» αντεπίθεση για τη δολοφονία του επικεφαλής ασφαλείας Αλί Λαριτζανί σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

    «Την κατάλληλη στιγμή και στον κατάλληλο τόπο, θα δοθεί μια αποφασιστική, αποτρεπτική και οδυνηρή απάντηση στην εγκληματική Αμερική και στο αιμοδιψές σιωνιστικό καθεστώς», ανέφερε ο Χαταμί σε ανακοίνωση.

    Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα εκδικηθεί τον θάνατο του Λαριτζανί και των υπόλοιπων «μαρτύρων».

    Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έχουν ήδη εκτοξεύσει πυραύλους προς το κεντρικό Ισραήλ «σε εκδίκηση» για τον θάνατο του Λαριτζανί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

