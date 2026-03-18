CIA και Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι θα χρειαζόταν μια δεκαετία προτού το Ιράν μπορέσει να ξεπεράσει τα τεχνολογικά εμπόδια για την παραγωγή πυρηνικών όπλων ικανών να φτάσουν στις ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο διευθυντής της CIA ακύρωσαν μία από τις δικαιολογίες που είχε δώσει η κυβέρνηση Τραμπ για τις επιθέσεις της στο Ιράν: ότι ήταν έτοιμο να επιτεθεί στις ΗΠΑ με πυρηνικά.

Οι δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με τους NYT, επανέλαβαν το συμπέρασμα της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών ότι το Ιράν απέχει χρόνια από την ανάπτυξη πυραύλων ικανών να χτυπήσουν τις ΗΠΑ. Σε καταθέσεις τους ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, η Τούλσι Γκάμπαρντ, διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, και ο Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA, δεν κατάφεραν να στηρίξουν τα λεγόμενα Τραμπ πως το Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει τέτοιους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εντός έξι μηνών.

Η Γκάμπαρντ κατέθεσε πως το το Ιράν «θα μπορούσε» να συνδυάσει την τεχνολογία από το υπάρχον διαστημικό του πρόγραμμα με τις δυνατότητες ανάπτυξης πυραύλων για να «αρχίσει να αναπτύσσει» έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο «πριν από το 2035, σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να επιδιώξει αυτή την ικανότητα». Όταν όμως πιέστηκε από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ, να απαντήσει για την χρονική στιγμή, αρνήθηκε να δώσει μια αξιολόγηση της απειλής που αποτελούσε το Ιράν.

«Δεν είναι ευθύνη της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών να καθορίσει τι αποτελεί και τι δεν αποτελεί άμεση απειλή», είπε και πρόσθεσε πως τέτοιες αξιολογήσεις εμπίπτουν αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του προέδρου. Επιβεβαίωσε το το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της κυβέρνησης Τραμπ πέρυσι ότι δηλαδή, θα χρειαζόταν μια δεκαετία προτού το Ιράν μπορέσει να ξεπεράσει τα τεχνολογικά εμπόδια για την παραγωγή όπλων ικανών να φτάσουν στις ΗΠΑ.

Η Γκάμπαρντ σημείωσε ακόμα πως οι υπηρεσίες που επιβλέπει παρακολουθούν και εργάζονται για να αποτρέψουν την ανάπτυξη πυρηνικά όπλων μεταξύ των αντιπάλων των ΗΠΑ. «Η κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμά ότι η Ρωσία, η Κίνα, η Βόρεια Κορέα, το Ιράν και το Πακιστάν ερευνούν και αναπτύσσουν μια σειρά από νέα, προηγμένα ή παραδοσιακά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων με πυρηνικά και συμβατικά ωφέλιμα φορτία που θέτουν την πατρίδα μας εντός εμβέλειας», είπε χαρακτηριστικά.

Από τα έθνη που ανέφερε, ωστόσο είπε ότι η Κίνα και η Ρωσία διαθέτουν συστήματα «ικανά να διεισδύσουν ή να παρακάμψουν την πυραυλική άμυνα των ΗΠΑ», οι πύραυλοι της Βόρειας Κορέας θα μπορούσαν ήδη να φτάσουν στο έδαφος των ΗΠΑ, και οι πύραυλοι του Πακιστάν «δυνητικά» θα μπορούσαν. Το Ιράν, όμως, που δέχεται ανελέητους βομβαρδισμούς από αεροπορικές και ναυτικές επιθέσεις από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ κήρυξαν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου, δεν παρουσιάστηκε ως ένα από τα έθνη με προηγμένες δυνατότητες πυρηνικών όπλων.

Στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε - και έκτοτε επιμένει σε όλες του τις ομιλίες- ότι το Ιράν «εργαζόταν για την κατασκευή πυραύλων που σύντομα θα φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Η Γκαμπαρντ είπε ότι θα πρέπει να διεξαχθεί νέα αξιολόγηση για να προσδιοριστεί η έκταση της ζημιάς στο Ιράν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής και γερουσιαστής Τομ Κότον από το Αρκάνσας, χαρακτήρισε το διαστημικό πρόγραμμα του Ιράν «αδύναμη κάλυψη» για το «διηπειρωτικό πρόγραμμα πυραύλων» τους και ρώτησε αν οι εκτιμήσεις ανεξάρτητων αναλυτών «ότι το Ιράν θα μπορούσε να έχει έναν λειτουργικό διηπειρωτικό πύραυλο για να απειλήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μόλις έξι μήνες» ήταν ακριβείς.

«Παρόλα αυτά, το Ιράν και οι σύμμαχοί του παραμένουν ικανοί και συνεχίζουν να επιτίθενται στα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή. Εάν ένα εχθρικό καθεστώς επιβιώσει, θα επιδιώξει να ξεκινήσει μια πολυετή προσπάθεια για την ανασυγκρότηση των πυραύλων και των δυνάμεών του με drones» σημείωσε η Γκάμπαρντ. Η ακρόαση, διάρκειας 2,5 ωρών, ήταν η πρώτη σημαντική δημόσια εμφάνιση της Γκάμπαρντ από την έναρξη του πολέμου. Για μήνες έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ.

Η κατάθεση Ράντκλιφ

Αντίστοιχα ήταν και τα συμπεράσματα του επικεφαλής της CIA. Ο Ράτκλιφ όταν ρωτήθηκε από την Επιτροπή της Γερουσίας αν το Ιράν θα μπορούσε να χτυπήσει τις ΗΠΑ μέσα στους επόμενους έξι μήνες δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Αντ' αυτού εστίασε στην ικανότητά του να φτάσει μέχρι την Ευρώπη και να απειλήσει τις βάσεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Ράτκλιφ απάντησε πως υπήρχε βάσιμος λόγος ανησυχίας για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά δεν επιβεβαίωσε κανένα χρονοδιάγραμμα. Σημείωσε ότι οι Ιρανοί «αποκτούσαν εμπειρία» στην ανάπτυξη πυραύλων μεγαλύτερου βεληνεκούς, αλλά δεν κατέθεσε ότι οι δυνατότητές τους είναι αρκετά ώριμες ώστε να αποτελέσουν άμεση απειλή για στόχους μεγάλου βεληνεκούς πέρα ​​από τον Ατλαντικό ή τον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Εάν επιτρεπόταν στο Ιράν να αναπτύξει πυραύλους IRBM στις περιοχές, που είναι 3.000 χιλιόμετρα μακρια, θα απειλούσε το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης», είπε ο διευθυντής της CIA, αναφερόμενος σε βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς. Πρόσθεσε ότι η ανεμπόδιστη ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος θα έδινε στο Ιράν μια πορεία για την ανάπτυξη πυραύλων, που θα μπορούσαν να φτάσουν στις ΗΠΑ. «Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η υποβάθμιση των δυνατοτήτων παραγωγής πυραύλων του Ιράν, η οποία λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στην Επιχείρηση Epic Fury, είναι τόσο σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η Επιτροπή της Γερουσίας, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, έχουν δηλώσει ότι θέλουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση του Τραμπ στο Ιράν που ήδη μετρά χιλιάδες νεκρούς, έχει διαταράξει τις ζωές εκατομμυρίων στη Μέση Ανατολή και έχει κλονίσει την ενέργεια και τις χρηματιστηριακές αγορές.

Οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη εκφράσει την εντονη ανησυχία τους ότι το Κογκρέσο δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς για μια σύγκρουση που κόστισε δισεκατομμύρια στους Αμερικανούς φορολογούμενους και απαίτησαν δημόσιες μαρτυρίες αντί για απόρρητες ενημερώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες. «Η πλήρης έλλειψη σαφήνειας θα πρέπει να έχει σημασία για όλους», δήλωσε ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής Μάικλ Μπένετ από το Κολοράντο μετά από μια έντονη αντιπαράθεση με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ αναφορικά με το σχέδιο των ΗΠΑ για την εξάλειψη της απειλής από το Ιράν.

Η πρώτη ηχηρή παραίτηση

Στην ακρόαση με τους Γκάμπαρντ, Ράτκλιφ, τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ και άλλους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών έγινε αναφορά και στη σοκαριστική ανακοίνωση της παραίτησης του Τζον Κεντ, κορυφαίου βοηθού της Γκάμπαρντ και επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας.

Ήταν ο ο πρώτος ανώτερος αξιωματούχος στην κυβέρνηση Τραμπ που παραιτήθηκε λόγω του πολέμου αμφισβητώντας δημόσια την επίθεση του Τραμπ στο Ιράν.

«Δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση ​​να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», έγραψε ο Κεντ στον Τραμπ, σε μία επιστολή που κοινοποίησε στα social media.

Ο Ράτκλιφ είπε κατά τη διάρκεια της ακρόασης ότι διαφωνεί με τον Κεντ. «Νομίζω ότι το Ιράν αποτελεί συνεχή απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες για μεγάλο χρονικό διάστημα και αποτελεί άμεση απειλή αυτή τη στιγμή», είπε.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Κότον από το Αρκάνσας, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής, επαίνεσε τον Τραμπ στην εναρκτήρια δήλωσή του, λέγοντας ότι οι ενέργειές του στο Ιράν και αλλού έχουν κάνει τον κόσμο ασφαλέστερο. Ωστοσο, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ από τη Βιρτζίνια, αντιπρόεδρος της επιτροπής, επέκρινε την κυβέρνηση επειδή δεν ήταν σαφής σχετικά με το κίνητρό της για αυτό που αποκάλεσε «πόλεμο επιλογής».

Τι γνώριζε ο Τραμπ

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ερωτήματα γύρω από το τι ειπώθηκε στον Τραμπ πριν αποφασίσει να συμμετάσχει στο Ισραήλ στο χτύπημα του Ιράν. Ο Ράτκλιφ είπε στην ακρόαση ότι υπήρξαν «αμέτρητες» συναντήσεις με τον Τραμπ πριν από τα πρώτα χτυπήματα και ότι ενημερώνει τον πρόεδρο «10 έως 15 φορές την εβδομάδα». Πηγές που γνωρίζουν τις αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι είχαν προειδοποιήσει τον Τραμπ, για παράδειγμα, ότι η επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα εναντίον των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, παρά τους ισχυρισμούς του ότι η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν έκπληξη.

Ο Τραμπ ενημερώθηκε επίσης πριν από την επιχείρηση ότι η Τεχεράνη πιθανότατα θα επιδιώξει να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, μια σημαντική παγκόσμια οδό μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με δύο άλλες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Γκάμπαρντ αρνήθηκε να σχολιάσει εάν είχε ενημερώσει σχετικά τον Τραμπ ή της ζητήθηκε να τον ενημερώσει για την πιθανότητα το Ιράν να χτυπήσει γειτονικές χώρες του Κόλπου και να κλείσει το Στενό του Ορμούζ σε περίπτωση επίθεσης. Αρκέστηκε να πει μόνο πως η κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών παρείχε στον Τραμπ «όλες τις καλύτερες αντικειμενικές πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες για να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις του».

Με πληροφορίες των NYT/Reuters