Ο Λευκός Οίκος μάλλον επιστράτευσε δημιουργούς του Χόλιγουντ για το βίντεο από την άφιξη Τραμπ.

Με τον τίτλο «η άφιξη που όλοι περίμεναν» και ένα καλομονταρισμένο βίντεο διάρκεια 30 δευτερολέπτων, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε την άφιξη Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

Σκοτεινή φωτογραφία, ανάλογα δραματική και συνάμα ελπιδοφόρα - σχεδόν προεκλογική- μουσική, το Air Force One έφτασε στο Πεκίνο, για την πρώτη επίσκεψη Τραμπ μετά από σχεδόν μία δεκαετία, το 2017.

Το προεδρικό όχημα, The Βeast, καλογυαλισμένο φτάνει στο αεροδρόμιο. Πλήθος δημοσιογράφων περιμένει πίσω από την κορδέλα σε απόσταση. Κινέζοι στρατιωτικοί έχουν πάρει θέση δίπλα από τα 300 νέους και νέες που στήθηκαν στις δύο πλευρές της σκάλας του αεροπλάνου, ανεμίζοντας αμερικανικές και κινεζικές σημαίες.

Το σκηνικό κινηματογραφικό, η μουσική υποβλητική και όλα φυσικά σε αργή κίνηση, το βίντεο ικανοποιεί τους σκοπούς της δραματουργίας.

