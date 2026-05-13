Ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαΐου με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», μέσω του οποίου έφερε στο προσκήνιο την επικαιρότητα παρουσιάζοντάς την με την δικό του… σατιρικό τρόπο.

Από το επίκεντρο δεν θα μπορούσε να λείπει και το Met Gala, που παραδοσιακά πραγματοποιείται κάθε πρώτη Δευτέρα του Μαΐου.

Ο κωμικός ωστόσο, επέλεξε να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή, φέρνοντας στο κόκκινο χαλί πρόσωπα που απασχολούν την ελληνική καθημερινότητα.

Στο βίντεο που παρουσίασε εμφανίζονται πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης και της πολιτικής να περπατούν με χορευτικές κινήσεις υπό τους ήχους της μελωδίας από την «Λίμνη των κύκνων», μέσα σε φορέματα και αμφιέσεις, δημιουργίες για… Met Gala.

Από το κάδρο του δεν θα μπορούσε να λείπει και η Eurovision, η οποία αυτές της μέρες βρίσκεται στο απόγειό της.

Ο κωμικός με τους ήχους μερικών από των φετινών συμμετοχών παρουσίασε τη δική του εκδοχή, φέρνοντας στη σκηνή αναπάντεχες εκπλήξεις.

