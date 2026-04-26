Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στην πόλη του, τη Λάρισα τη Νίκη Λυμπεράκη.

Ο γνωστός κωμικός άνοιξε το πατρικό του σπίτι στην κάμερα του MEGA και στην εκπομπή, «Πάμε μια βόλτα» μιλώντας για τα νεανικά του χρόνια και τις τελευταίες στιγμές της μητέρας του.

Κοιτάζοντας τη φωτογραφία της, ο Λάκης Λαζόπουλος μοιράστηκε την ιστορία που τον έκανε να συγκινηθεί: «Μου είχε ζητήσει να κάνει εμφύτευση. Μου είχε πει: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή η μητέρα μου είχε μασέλα, δεν θέλω, θέλω να κάνω όλα μου τα δόντια. Αυτό είναι το δώρο σου που θα μου κάνεις.

Της λέω εντάξει. Πήγε και σε μία ημέρα τα έκανε όλα. Τη νάρκωσαν, της έβγαλαν τα δόντια και της βάλανε τα καινούργια. Ήταν 60.000 ευρώ το κόστος. Της λέω ρε μάνα, ούτε οικόπεδο να έπαιρνα. Πήρα οικόπεδο με θέα αμυγδαλές. Μου λέει, όταν πεθάνω, θα βλέπεις το χαμόγελό μου και θα θυμάσαι ότι άξιζε τον κόπο», είπε ο Λάκης Λαζόπουλος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di286ec672pd?integrationId=40599y14juihe6ly}