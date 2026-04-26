H δήλωση μητρώου Δ211, χρησιμοποιείται για την εγγραφή, έναρξη, μεταβολή και διακοπή εργασιών επιχειρήσεων.

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει την απόδοση και διαχείριση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σε απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 24 Απριλίου 2026 και τροποποιούν υφιστάμενες διαδικασίες, δίνοντας έμφαση στην ψηφιοποίηση και τη διευκόλυνση των συναλλαγών με τη φορολογική διοίκηση .

Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης αποτελεί η αναμόρφωση της δήλωσης μητρώου Δ211, η οποία χρησιμοποιείται για την εγγραφή, έναρξη, μεταβολή και διακοπή εργασιών επιχειρήσεων. Το νέο έντυπο αντικαθιστά το προηγούμενο και εισάγει πιο αναλυτική δομή, καλύπτοντας το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης, από τα βασικά φορολογικά δεδομένα έως τις δραστηριότητες, τις εγκαταστάσεις και τα στοιχεία εκπροσώπησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ψηφιακή εξυπηρέτηση, καθώς η υποβολή της δήλωσης μπορεί πλέον να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου», χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης ή φυσικής παρουσίας. Ο φορολογούμενος μπορεί να κατεβάσει το έντυπο, να το συμπληρώσει και να το επισυνάψει στην εφαρμογή, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία. Παράλληλα, διατηρούνται εναλλακτικές επιλογές υποβολής για περιπτώσεις που απαιτείται έντυπη κατάθεση, όπως στην αρχική εγγραφή στο φορολογικό μητρώο.

Η νέα μορφή της δήλωσης οργανώνεται σε ενότητες που καλύπτουν όλες τις βασικές πληροφορίες: στοιχεία επιχείρησης, έδρα, καθεστώς ΦΠΑ, δραστηριότητες βάσει των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, καθώς και δεδομένα για εγκαταστάσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική μέριμνα για υπό ίδρυση επιχειρήσεις και για περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας, με σαφείς οδηγίες συμπλήρωσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα δήλωσης αναδρομικών μεταβολών δραστηριότητας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, εξέλιξη που διευκολύνει την προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο σύστημα ταξινόμησης δραστηριοτήτων. Η αλλαγή αυτή κρίνεται κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σωστή αποτύπωση της οικονομικής δραστηριότητας χωρίς διοικητικές επιβαρύνσεις.