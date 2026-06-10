Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Αναζητούνται ιατροί, ναυαγοσώστης, μάγειρες και τεχνικό προσωπικό - Αιτήσεις έως 16 Ιουνίου.

Έντεκα εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων αναζητά ο Δήμος Αθηναίων για τη στελέχωση των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα κατά τη θερινή περίοδο. Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αφορούν την περίοδο λειτουργίας των κατασκηνώσεων από τις 23 Ιουνίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι:

• 4 Ιατροί (Παιδίατροι, Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί ή Ορθοπεδικοί)

• 2 Μάγειρες

• 1 Ναυαγοσώστης / Ναυαγοσώστρια

• 1 Οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και κάρτα ταχογράφου

• 2 Ηλεκτρολόγοι

• 1 Σιδηρουργός

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 16 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τους όρους της ανακοίνωσης που θα βρουν στον σύνδεσμο: https://www.cityofathens.gr/anakoinosi/10-06-2026-16-06-2026-anakoinosi-proslipsis-me-symvasi-ergasias-idiotikou-dikaiou-orismenou-chronou-11-atomon-diaforon-eidikotiton-stis-paidikes-exoches-tou-dimou-athinaion/

Ο

ι Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων φιλοξενούν κάθε καλοκαίρι παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, προσφέροντας ένα ασφαλές περιβάλλον δημιουργικής απασχόλησης, αναψυχής και κοινωνικοποίησης. Η στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία τους και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους.