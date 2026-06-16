Πάρτι, καντάδες, ρεμπέτικο, stand-up comedy, και η Metropolitan Youth Orchestra της Νέας Υόρκης, στην καρδιά της Αθήνας.

Η Αθήνα μετατρέπεται για έναν ολόκληρο μήνα σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Από τις 20 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου, το φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026» του Δήμου Αθηναίων έρχεται με πληθώρα δωρεάν εκδηλώσεων σε πάρκα, δρόμους και πλατείες, σε πολλές γειτονιές της πόλης, και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες. Το πρόγραμμα έχει επιμεληθεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), και δίνει την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες, να ζήσουν το καλοκαίρι μέσα από μουσική, θέατρο, χορό, stand-up comedy, performances και δράσεις για παιδιά.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ο πολιτισμός έχει μεγαλύτερη αξία όταν βγαίνει από τις αίθουσες και συναντά τους ανθρώπους εκεί όπου ζουν και κινούνται καθημερινά. Θέλουμε οι γειτονιές της Αθήνας να είναι ανοιχτές, δημιουργικές και φιλόξενες. Για 31 ημέρες, σε 50 σημεία της Αθήνας, παρουσιάζονται 63 πολυποίκιλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους. Από τον Εθνικό Κήπο και το Ζάππειο μέχρι την Πλάκα, το Μοναστηράκι, την Κυψέλη, τα Πατήσια, το Παγκράτι, τον Νέο Κόσμο και τον Κολωνό, πλατείες, πάρκα και δημόσιοι χώροι γεμίζουν μουσική, θέατρο, χορό και δημιουργία. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το “Καλοκαίρι στην Αθήνα”».

Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, σημείωσε: «Το Φεστιβάλ “Καλοκαίρι στην Αθήνα” δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ. Είναι η ίδια η πόλη που εκφράζεται. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις Αθηναίες και τους Αθηναίους να ξανασυναντηθούν σε κάθε πλατεία, σε κάθε πάρκο, σε κάθε γειτονιά. Με περισσότερες από εξήντα εκδηλώσεις σε όλη την πόλη, από συναυλίες, παραστάσεις και συμμετοχικά δρώμενα, μέχρι αφηγήσεις και stand-up comedy, το πρόγραμμα αναδεικνύει τη δύναμη του πολιτισμού να ενώνει, να εμπνέει και να μεταμορφώνει την καθημερινότητα».

Ο Δήμος Αθηναίων γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων και την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, στις 20 &21 Ιουνίου

Το φεστιβάλ σηκώνει αυλαία το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στον Εθνικό Κήπο, με ένα αφιέρωμα από τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων στον Carl Maria von Weber για τα 240 χρόνια από τη γέννησή του. Την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα, πικνίκ στο πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό, πρώην ΚΑΠΑΨ με αθλητισμό, εργαστήρια, εκθέσεις και μουσική στη Βρεφική- Νηπιακή Αθήνας και Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Αθήνας, στο πλαίσιο του διαπολιτισμικού Φεστιβάλ Refugee Week Greece.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Εθνικός Κήπος θα πλημμυρίσει με μελωδίες. Από τις 12 το μεσημέρι, η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων ​παρουσιάζει μία μουσική διαδρομή από τα Negro Spirituals και τα Musicals, καθώς και μοντέρνες αναζητήσεις από την Pop και Rock μουσική σκηνή. Στις 7 το απόγευμα, ακολουθεί συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων με αγαπημένες μελωδίες, από μεγάλους Έλληνες δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Σπανός, Διονύσης Σαββόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος κ.ά. Η βραδιά θα κλείσει στις 9, με την Athens Big Band η οποία θα εμφανιστεί στο Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου.

Οι μεγάλες στιγμές του Φεστιβάλ: Πάρτι, καντάδες, ρεμπέτικο, stand-up comedy, και η Metropolitan Youth Orchestra της Νέας Υόρκης, στην καρδιά της Αθήνας

Στις 26 Ιουνίου, το Athens Summer Beat από τους 95.2 Athens DeeJay και Best 92.6 μετατρέπει το Πάρκο Ελευθερίας σε ανοιχτό dancefloor και την ίδια βραδιά οι «Καντάδες με άρωμα Ιονίου» γεμίζουν με μελωδίες τους πεζόδρομους της Πλάκας, του Θησείου και του Ψυρρή, με τη συνάντηση όλων των σχημάτων στην Πλατεία Μοναστηρακίου.

Ανάμεσα στις ξεχωριστές εκδηλώσεις του προγράμματος, είναι η συναυλία «Εκείνη & Εκείνη» με τις Βιολέτα Ίκαρη και Παυλίνα Βουλγαράκη στην Πλατεία Σανταρόζα (28/6), η χορευτική εκδήλωση «Destination Πατρίδα» της πολυβραβευμένης σχολής MANASIS από τη Μελβούρνη στην πλατεία Κλαυθμώνος (2/7), ο Γιώργος Παπαγεωργίου με τους Polkar στην Φωκίωνος Νέγρη (3/7), οι «Κυρίες του Ρεμπέτικου» Μπέττυ Χαρλαύτη και Φωτεινή Βελεσιώτου στο γήπεδο Ελληνορώσων (10/7), η Angelika Dusk στο Πάρκο Μίκη Θεοδωράκη (11/7) και ο Leon of Athens στην Πλατεία Μεσολογγίου (14/7). Η Metropolitan Youth Orchestra της Νέας Υόρκης, θα βρίσκεται στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών (15/7). Οι encardia (18/7) φέρνουν στην Πλατεία Μητροπόλεως το μουσικοχορευτικό τους αφιέρωμα στις ελληνόφωνες περιοχές της Νότιας Ιταλίας, ενώ η συναυλία-αφιέρωμα «Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα» από τον συνονόματο γιο του ΣΕΡ, Γρηγόρη Μπιθικώτση, θα κλείσει την αυλαία του Φεστιβάλ (20/7, Θέατρο Κολωνού).

Το stand-up comedy εκπροσωπείται δυναμικά από τους Δημήτρη Δημόπουλο (16/7, Άλσος Προμπονά), Νικόλα Φραγκιουδάκη (17/7, Θέατρο Κολωνού) και Ήρα Κατσούδα (9/7, Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ, Σεράφειο), κ.ά. Κάθε εκδήλωση φέρνει τη δική της ξεχωριστή ενέργεια, δημιουργώντας μια πολυφωνική γιορτή μέσα στην πόλη.

Κουκλοθέατρο και παραστάσεις για τους μικρούς – Χορός και παράδοση για τους μεγάλους

Οι μικροί θεατές βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο, με ένα πρόγραμμα που ενισχύει τη φαντασία και την περιέργεια. Κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, θεατρικά δρώμενα, μουσικές ιστορίες και διαδραστικές παραστάσεις γεμίζουν τα καλοκαιρινά βράδια με δημιουργική δράση. Οι παιδικές εκδηλώσεις στοχεύουν στην ψυχαγωγία και την έμπνευση, προσφέροντας σε παιδιά και οικογένειες στιγμές συμμετοχής και χαράς.

Ο χορός έχει δυναμική παρουσία στο φετινό πρόγραμμα, με παραστάσεις που κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα - από την παράδοση και το tango ως τη σύγχρονη και την urban σκηνή. Χορευτικές ομάδες και καλλιτέχνες παρουσιάζουν έργα που συνομιλούν με το τοπίο της πόλης, συνδυάζουν κίνηση με μουσική και αφήγηση, και μιλούν μια γλώσσα που δεν χρειάζεται λόγια για να συγκινήσει.

Παραστάσεις με υπηρεσίες προσβασιμότητας

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, τέσσερις παραστάσεις θα παρουσιαστούν με υπηρεσίες προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία, ενισχύοντας τον ανοιχτό και συμπεριληπτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης: δύο παραστάσεις θεάτρου σκιών του Θεάτρου Σκιών Σωτήρη Χαρίδημου (3/7, Πλ. Αγίου Σώστη & 19/7, Πλ. Αγίου Παύλου), η παιδική παράσταση «1000 λόγοι για να τσακωθείς» (12/7, Πλ. Αγίου Θωμά) και τα «Παραμύθια της Πόλης των Αθηνών» (18/7, Παιδική Χαρά Νορντάου, Γκύζη), προσκαλώντας το κοινό σε μια εμπειρία όπου η τέχνη γίνεται πραγματικά προσβάσιμη για όλους.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα

* Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

** Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.