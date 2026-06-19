Μαδούν την μαργαρίτα για τον χρόνο των εκλογών αλλά ταυτόχρονα ετοιμάζονται και για πρόωρες.

Την… μαργαρίτα μαδούν τα κυβερνητικά στελέχη ως προς την πιθανότητα πρόωρων εκλογών αμέσως μετά τα μπάνια του… λαού. Αφού όλοι ανεξαιρέτως στο Μαξίμου- πλην του πρωθυπουργού- με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εισηγούνται εκλογές τον Σεπτέμβριο. Και τον Κ. Μητσοτάκη σε κάθε δημόσια δήλωση να δεσμεύεται για την Άνοιξη του ‘27. Ακόμη και στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Αμανπούρ έσπευσε μόνος του να την διαβεβαιώσει ότι θα κάνει εκλογές το ‘27. Χωρίς καν να τον ρωτήσει.

Αντιφατικά μηνύματα

«Έχει τόσο πολύ εκτεθεί δημόσια που το θεωρώ αδύνατο να πάρει πίσω τη δέσμευση του» σχολιάζει χαρακτηριστικά πρωτοκλασάτος υπουργός κάνοντας τον «γρίφο» των εκλογών ακόμη πιο δύσκολο. Αυτά τα αντιφατικά μηνύματα προσπαθούν να ερμηνεύσουν κυβερνητικοί παράγοντες όντας με το όπλο… παρά πόδα για το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου.

Με το όπλο παρά… πόδα

Ας εξετάσουμε, ωστόσο, τις ενδείξεις που υπάρχουν και τις πληροφορίες που έχουμε.

Πρώτον, υπάρχει - σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Dnews - σαφής εντολή μέχρι τα τέλη Αυγούστου να μην υπάρχει ούτε μισή κυβερνητική εκκρεμότητα στην βουλή. Που σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός θέλει να έχει λυμένα χέρια για να μπορεί να προκηρύξει εκλογές ανά πάσα στιγμή.

20-30 Αυγούστου η οριστική απόφαση

Με τους συνεργάτες του πρωθυπουργού να έχουν κυκλώσει το διάστημα 20-30 Αυγούστου στο ημερολόγιο τους. Ως το διάστημα που ο Κ. Μητσοτάκης θα πάρει την οριστική του απόφαση.

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Αν θα πατήσει το κουμπί των εκλογών ή θα παρατείνει την κυβερνητική θητεία για άλλους επτά μήνες.

Καμία κυβερνητική εκκρεμότητα μετά τις 27 Αυγούστου

Στα δεδομένα μας επίσης είναι ότι η τελευταία κοινοβουλευτική πράξη που θα εκκρεμεί τον Αύγουστο θα είναι η δεύτερη και τελευταία ψηφοφορία για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Η οποία θα έχει διεξαχθεί βαριά- βαριά μέχρι την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Γιατί;

Διότι έτσι εξελίσσεται ο κυβερνητικός σχεδιασμός με βάση το σενάριο των πρώτων εκλογών την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Με όλες τις πλευρές σχεδόν να απορρίπτουν τον Οκτώβριο. Μεταξύ άλλων επειδή τον θεωρούν εκλογικά γρουσούζη!

Το σενάριο της κάλπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Με βάση το παραπάνω σενάριο οι εκλογές πρέπει να έχουν προκηρυχθεί μέχρι τις 28 Αυγούστου. «Παραπέρα δεν πάει» λένε όσοι γνωρίζουν τις δεσμευτικές προθεσμίες που θέτει ο εκλογικός νόμος αλλά και μικρά εκλογικά μυστικά σε σχέση με τους χρόνους και τους περιορισμούς που υπάρχουν στην εκλογική διαδικασία των Αποδήμων κ.λ.π.

29 ημέρες καθαρού προεκλογικού χρόνου

Αυτό σημαίνει ότι από την προκύρηξη των εκλογών μέχρι την κάλπη θα μεσολαβούν καθαρές 29 ημέρες. Τόσες ώστε να μπορούν να διεξαχθούν οι εκλογές με μία σχετική άνεση. Παρότι με βάση τον νόμο θα μπορούσαν να περιοριστούν και σε 25 ημέρες. Διάστημα, ωστόσο, εξαιρετικά ασφυκτικό για κάθε υπουργό Εσωτερικών που θα αναλάβει να τις φέρει εις πέρας.

Προεκλογικές παροχές άνω του 1 δισ.

Σε αυτό το διάστημα ο πρωθυπουργός θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη από όπου θα μοιράσει τουλάχιστον 1 δισ. αφού γίνονται εντατικές προσπάθειες - μέσω της Κομισιόν- να εξοικονομήσει σχεδόν άλλο τόσο ποσό ώστε να δημιουργήσει αίσθημα ευφορίας στους ψηφοφόρους που μόλις θα έχουν γυρίσει από τις διακοπές και θα έχουν ξεχάσει για λίγο τα προβλήματα. Ο βασικός καμβάς των παροχών θα είναι μείωση φόρων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Με έμφαση την μικρομεσαία επιχείρηση και την μεσαία τάξη.

Προεκλογικές εξαγγελίες για την επόμενη τετραετία

Από το ίδιο βήμα - πάντα σύμφωνα με το σενάριο των πρόωρων εκλογών - ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει και τα βασικά σημεία του προγράμματος του για την επόμενη τετραετία. Δεδομένου όπως πληροφορείται το Dnews το Πρόγραμμα τώρα άρχισε να διαμορφώνεται - υπό τον Κ. Χατζηδάκη- με στόχο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Εξ ου και στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους όλοι οι κυβερνητικοί παραπέμπουν στο άμεσο μέλλον ως προς τις προγραμματικές εξαγγελίες της Ν.Δ.

Προβληματισμός με τη ΔΕΘ

Εσχάτως φαίνεται να υπάρχει και ένας προβληματισμός ως προς τον χρόνο που θα εξαγγείλει τις παροχές από τη ΔΕΘ. Αν θα είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (5-6) ή το επόμενο (12-13). Ή αν έχει στο μυαλό του κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε ακόμη.

Και με το υπερόπλο των εξαγγελιών και των παροχών η Ν.Δ. θα οδεύσει προς την κάλπη.

Με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να δηλώνουν σήμερα ότι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να «κλειδώσουν» τα ψηφοδέλτια όταν θα τους το ζητήσει ο πρωθυπουργός. Τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος τους αφού το εντατικό σκανάρισμα νέων υποψηφιοτήτων βρίσκεται, ήδη, σε εξέλιξη.