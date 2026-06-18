Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η παρέμβαση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Βλάχου, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στην πρόταση για την παραμεθόριο, αναδεικνύοντας τις γεωπολιτικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες περιοχές.

Η προσιτή στέγη, η προστασία των ακτών και των παραμεθόριων περιοχών, καθώς και η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ παρουσίασαν τις προτάσεις τους για μια σειρά ζητημάτων που θα τεθούν στη συζήτηση της επόμενης περιόδου, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η θετική τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Βλάχου απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της παραμεθορίου.

Οι προτάσεις της ΝΔ

Η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε στο επίκεντρο της συζήτησης την ανάγκη ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής μέσω συνταγματικών προβλέψεων, προτείνοντας τη ρητή υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την εξασφάλιση προσιτής στέγης. Παράλληλα, η ΝΔ εισηγήθηκε την ενσωμάτωση αναφορών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη διεύρυνση της προστασίας της περιουσίας, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν τη μεταφορά συντελεστή δόμησης και την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων για κοινωνικούς και στεγαστικούς σκοπούς.

«Η ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής με τη διεύρυνση της συνταγματικής διάταξης, ώστε να καλύπτει και τη μέριμνα του κράτους για προσιτή στέγη δεν είναι μια ευχή, αλλά μια κατεύθυνση στον κοινό νομοθέτη να προτεραιοποιεί και να εντατικοποιεί την κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Οι «πράσινες» προτάσεις

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη διεύρυνση των συνταγματικών εγγυήσεων για τα ατομικά δικαιώματα, προτείνοντας την κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση. Η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξε ότι οι διεθνείς εξελίξεις και η επανεμφάνιση αμφισβητήσεων γύρω από κατοχυρωμένα δικαιώματα καθιστούν αναγκαία τη συνταγματική τους προστασία.

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«Δεν αμφισβητούμε ότι το θέμα των αμβλώσεων έχει κλείσει νομοθετικά εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Όμως, βλέπουμε πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αρχίσει να αμφισβητούν ακόμα και τα αυτονόητα. Είναι κρίσιμο να κατοχυρώσουμε και συνταγματικά το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση, δεν πρέπει να τα αφήνουμε αυτά στα ζητήματα της εκάστοτε πλειοψηφίας», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ πρότεινε την ενίσχυση της συνταγματικής προστασίας τόσο των ακτών όσο και των παραμεθόριων περιοχών, με ειδική αναφορά στους όρους που διέπουν την άμεση ή έμμεση απόκτηση δικαιωμάτων επί ακινήτων στις ακριτικές ζώνες της χώρας.

Το «ναι» του Βλάχου

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η παρέμβαση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Βλάχου, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στην πρόταση για την παραμεθόριο, αναδεικνύοντας τις γεωπολιτικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες περιοχές.

«Είναι εθνικά ευαίσθητες αυτές οι περιοχές. Έχω καταθέσει ερωτήσεις για το θέμα χωρίς να έχω πάρει απαντήσεις παρά μόνο την υπόσχεση Πιερρακάκη ότι αναζητά λύσεις για ένα θέμα που είναι υπαρκτό. Όταν το πρόβλημα θα είναι πλέον τεράστιο, τότε θα είναι αργά...», όπως ανέφερε αιχμηρά.

Ο ίδιος άσκησε παράλληλα κριτική στον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί διαχρονικά το πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για τα ζητήματα των δασών θα πρέπει να βρίσκεται πρωτίστως στη νομοθετική και όχι στη δικαστική εξουσία.

«Το κράτος δεν προστάτευσε το περιβάλλον, στην Ανατολική Αττική έχουν κτιστεί τα πάντα. Τι προστάτεψε ακριβώς η νομολογία του ΣτΕ;», διερωτήθηκε.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζήτησε την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω της Συνταγματικής Αναθεώρησης, προτείνοντας την κατοχύρωση της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της στέγης, καθώς και την προστασία του ΕΣΥ, της οικογένειας, της μητρότητας, των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία.

Ταυτόχρονα, άσκησε κριτική στις κυβερνητικές προτάσεις για τη λεγόμενη «δυναμική πολεοδομία», εκφράζοντας την άποψη ότι δημιουργούνται περιθώρια για εξυπηρέτηση ιδιωτικών επενδυτικών συμφερόντων.