Η συνεδρίαση κύλησε σε ήπιο κλίμα, αν και η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα στηρίξει τις προ αναθεώρηση προτάσεις της πλειοψηφίας .

Πρεμιέρα επι της ουσίας έκανε σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, μετά την χθεσινή συνεδρίαση όπου συζητήθηκε μόνο ο προγραμματισμός.

Στο μικροσκόπιο τέθηκαν σήμερα τα άρθρα του Συντάγματος για την τεχνητή νοημοσύνη και την ελευθεροτυπία. Η πλειοψηφία προτείνει να ορίζεται στο άρθρο 5 ότι η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει και στα άρθρα 14 και 15 να γίνει διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, καθώς και την προστασία του δημοσιογράφου έναντι του εργοδότη του.

«Η Ελλάδα πρέπει να γίνει η πρώτη χώρα που θα προχωρήσει στον Ψηφιακό Συνταγματισμό θεσπίζοντας στο Σύνταγμα της την αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη», είπε σχετικά ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, σημειώνοντας παράλληλα πως είναι ανάγκη η συνολική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των μίντια.

Η πρόταση ΠΑΣΟΚ

Η συνεδρίαση κύλησε σε ήπιο κλίμα, αν και η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα στηρίξει τις προ αναθεώρηση προτάσεις της πλειοψηφίας .

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατέθεσε πρόταση ζητώντας να κατοχυρωθεί συνταγματικά η υποχρέωση του κράτους να προστατεύει από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες.

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Ειδικότερα, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής πρότεινε να υπάρξει προσθήκη στον Καταστατικό Χάρτη της χωτασ με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του Κράτους. Όπως διευκρίνισε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, η πρόταση αφορά στο κομμάτι της πρόληψης και όχι της καταστολής την οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη το Κράτος για τη χάραξη πολιτικής.

Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως εκπλήσσεται θετικά υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να ληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες σε κοινωνικό και νομικό επίπεδο, προκειμένου να αποτραπεί μια κατάσταση που τείνει να γίνει καθεστώς».

Με την ανάγκη συνταγματικής κατοχύρωσης της προστασίας των γυναικών από τη βία, συμφώνησε και η Μαρία Κομνηνάκα από το ΚΚΕ.

Η ΝΙΚΗ από την πλευρά της, ζήτησε την κατοχύρωση της «αξίας της ζωής του αγέννητου παιδιού».

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αυριανή συνεδρίαση όπου θα τεθεί προς επεξεργασία το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.