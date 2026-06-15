Ο Γιώργος Γαβρήλος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε απευθυνόμενος στον κ. Βορίδη πως «ο πρωθυπουργός “τρολάρει” τη συνταγματική αναθεώρηση χρίζοντας εσάς πρόεδρο! Μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ η όποια θετική ψήφος στο πρόσωπό σας».

Ποδαρικό με αντιδράσεις από την μειοψηφία για την εκλογή του Μάκη Βορίδη στο προεδρείο, ο οποίος σημειωτέον την Παρασκευή ψηφίστηκε και από δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης, έκανε σήμερα η επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

«Δεν θα διαφωνήσω ότι υπάρχουν ενστάσεις ως προς το πρόσωπό σας...», είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής ενώ ο Γιώργος Γαβρήλος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε απευθυνόμενος στον κ. Βορίδη πως «ο πρωθυπουργός “τρολάρει” τη συνταγματική αναθεώρηση χρίζοντας εσάς πρόεδρο! Μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ η όποια θετική ψήφος στο πρόσωπό σας».

Τους τόνους ανέβασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία τόνισε πως το κόμμα της δεν θα νομιμοποιήσει την διαδικασία και ζήτησε να μάθει και ποιοι δυο βουλευτές της αντιπολίτευσης τον υπερψήφισαν.

«Ο Μάκης Βορίδης έχει καταγεγραμμένη παρουσία αντιπαράθεσης με τη δημοκρατική λειτουργία» κατήγγειλε η πρόεδρος Της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγορώντας τον βουλευτή της ΝΔ πως «έχει ψευδορκήσει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Τον ανέδειξε ως πρόεδρο η ΝΔ και δυο ακόμη βουλευτές, να μας πουν ποιοι τον ψήφισαν! Είναι ύβρις, είναι ακραία προσβολή η εκλογή του», πρόσθεσε.

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Λίγο αργότερα, με δήλωσή της στις τηλεοπτικές κάμερες στο περιστύλιο της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του Μάκη Βορίδη, ενημερώνοντας πως η Πλεύση Ελευθερίας αποχωρεί από τη διακομματική επιτροπή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκλογή του στο προεδρείο.

«Η αντιπολίτευση δεν με συμπαθεί, έχει καταστεί σαφές αυτό.... Δεν με ψηφίσατε για πρόεδρο, δεν θα ψάξουμε τους δυο που με υπερψήφισαν. Είναι άχαρο σε αυτή τη διαβουλευτική διαδικασία, είναι μικρό όλο αυτό σε σχέση με το μέγεθος του έργου που αναλαμβάνουμε», απάντησε ο Μάκης Βορίδης.

Παράλληλα έδειξε πάλι προς την πλευρά της συναίνεσης, αφήνοντας ανοιχτό, άρθρα που θα προταθούν από την αντιπολίτευση και δεν συμπεριλαμβάνονται στη γαλάζια πρόταση, να εισαχθούν προς συζήτηση με 50 υπογραφές από την πλειοψηφία.

«Οι συναινέσεις πρέπει να επιτυγχάνονται στη δεύτερη Βουλή», σημείωσε πάντως ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε να γίνονται τρεις συνεδριάσεις την εβδομάδα, ενώ επισήμανε πως οι βουλευτές - μέλη παραιτούνται της ειδικής αποζημίωσης για τις συνεδριάσεις.

Ζήτημα «φαστ τρακ» διαδικασιών έθεσε από την πλευρά του ο Γιάννης Γκιόκας του ΚΚΕ με τον Μάκη Βορίδη να απαντά πως «ο χρόνος είναι υπερεπαρκής», επικαλούμενος και όσα έγιναν στην Αναθεώρηση του ‘19