«Ναι» μόνο από την ΝΔ στην πρώτη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Με τις ψήφους μόνο της ΝΔ και ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών εγκρίθηκαν στην πρώτη ψηφοφορία οι προς αναθεώρηση προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για άρθρα του Συντάγματος.

Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» σε όσα άρθρα θεωρεί πως χρήζουν αναθεώρησης, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν όλες τις προτάσεις.

Το ενδιαφέρον εστιάστηκε και σε «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις που καταγράφηκαν στο άρθρο 30 για τη μία και μόνη θητεία του πρώτου πολίτη της χώρας. Η Ντόρα Μπακογιάννη που είχε εκφράσει δημοσίως τις αντιρρήσεις της, κατά πληροφορίες ψήφισε «παρών». Αντίθετα ο Γιώργος Βλάχος που επίσης είχε διατυπώσει ενστάσεις, υπερψήφισε το άρθρο. Αναλυτικά, το άρθρο 30 ψηφίστηκε από 158 βουλευτές, 135 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ ένας δήλωσε «παρών».

Όσον αφορά τα άλλα επίμαχα άρθρα που τέθηκαν για αναθεώρηση από την κυβερνητική πλειοψηφία, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν «παρών».

Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών υπερψηφίστηκε από 159 βουλευτές, καταψηφίστηκε από 95, ενώ 40 δήλωσαν «παρών».



Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης συγκέντρωσε 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές ενώ «παρών» δήλωσαν 42.

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Αναφορικά με το άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, υπερψηφίστηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν.

Τα «ντεσού» της ψηφοφορίας

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 294 βουλευτές και απείχαν μόνο τρεις. Πρόκειται για τους Αντώνη Σαμαρά, τον Μάριο Σαλμά και τον πρώην «Σπαρτιάτη» Γιάννη Κόντη.

Τις προτάσεις της ΝΔ, εκτός των βουλευτών της, υπερψήφισαν οι ανεξάρτητοι, πρώην «Σπαρτιάτες» Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, Γιώργος Ασπιώτης, Κώστας Φλώρος, Μιχαήλ Γαυγιωτάκης, αλλά και ο ανεξάρτητος, προερχόμενος από την Ελληνική Λύση, Παύλος Σαράκης.

Το «παρών» στο άρθρο 16 - όπως και το ΠΑΣΟΚ- για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, επέλεξαν αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές για τους οποίους έχει αναφερθεί κατά καιρούς πως φλερτάρουν με την Χαριλάου Τρικούπη. Ο λόγος για τους Ευάγγελο Αποστολάκη, Θεοδώρα Τζάκρη, Μιχάλη Χουρδάκη, Αθηνά Λινού, Αρετή Παπαιωάννου και Μπουρχάν Μπαράν. Αντίθετα, άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί για το ΠΑΣΟΚ όπως όπως οι Νίνα Κασιμάτη, Μυρτώ Κοροβέση και Γιώτα Πούλου καταψήφισαν το άρθρο 16.

Οι Ευάγγελος Αποστολάκης, Θεοδώρα Τζάκρη, Μιχάλης Χουρδάκης και Αρετή Παπαιωάννου, ψήφισαν «παρών» όπως και το ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 86.

«Θεσμικός οπορτουνισμός»

Είχαν προηγηθεί τρεις ημέρες μάχης στη Βουλή, συνεδριάσεις κατά τις οποίες καταγράφηκε η παντελής απουσία διάθεση συναίνεσης από την αντιπολίτευση, με να κυριάρχησε η κόντρα της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ.

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη της ονομαστικής ψηφοφορίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό πως «επιδιώκει ένα Σύνταγμα, που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία. Αυτό δεν είναι μεταρρυθμιστική τόλμη. Είναι θεσμικός οπορτουνισμός. Όταν οι θεσμοί εργαλειοποιούνται τόσο προκλητικά από την εκάστοτε εξουσία, η πολιτική αλλαγή γίνεται δημοκρατική αναγκαιότητα».

Από την πλευρά της πλειοψηφίας, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης στο κλείσιμο της συνεδρίασης κατήγγειλε την αντιπολίτευση για «ιδεοληψία» και «συνταγματικό λαϊκισμό».

Η σκληρή κόντρα Φλωρίδη - Κωνσταντοπούλου

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