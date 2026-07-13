«Τεστ» το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, είπε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέες σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τόσο απόψε, όσο και την Τρίτη, χαρακτήρισε «τρελούς» και «αναξιόπιστους» τους Ιρανούς και δήλωσε πως το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη ήταν ένα «τεστ».

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε και αύριο. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν για αυτό. Δεν έχουν τίποτα άλλο πέρα από το μεγάλο στόμα τους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξη στο Salem News Channel.

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Τραμπ αποκάλεσε ξανά «τρελούς» τους Ιρανούς. «Είχαμε συμφωνία χθες, ήταν σαν 100% και ξαφνικά δέχθηκαν ένα τηλεφώνημα και όλοι έτρεξαν έξω από την αίθουσα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί. Για αυτούς, οι συμφωνίες είναι για να παραβιάζονται. Είναι εξαιρετικά αναξιόπιστοι και αν είχαν πυρηνικό όπλο θα το χρησιμοποιούσαν σε μια μέρα», συμπλήρωσε.

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Τραμπ: Τεστ το MoU, δεν το ξέραμε

Σε ερώτηση για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν η Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως «ήταν ένα τεστ, δεν το ξέραμε».

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Ένα μνημόνιο κατανόησης δεν σημαίνει πολλά «όταν διαπραγματεύεσαι με καθάρματα, ούτε όταν διαπραγματεύεσαι με έντιμους ανθρώπους», σχολίασε. «Είναι πάγια τακτική στις ΗΠΑ πρώτα ένα μνημόνιο κατανόησης και μετά η συμφωνία. Είπα “ας κάνουμε πρώτα τη συμφωνία”. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα τεστ και δεν το τήρησαν», πρόσθεσε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2076763991276224770}

Ακόμα, ο Τραμπ απάντησε σε ερώτηση για τέταρτη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, το λεγόμενο «Pickaxe Mountain», αναφέροντας πως είναι ένας πιθανός στόχος για ένα «ωραίο, μεγάλο» πλήγμα. «Πιθανότατα θα το χτυπήσουμε σχετικά σύντομα», είπε λίγο μετά.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2076763151991783568}