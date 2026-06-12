Ο Μάκης Βορίδης έλαβε 25 θετικές ψήφους, ενώ η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ πήρε 30 «ναι». Γραμματέας εξελέγη ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ.

Εξελέγη προεδρείο στο η διακομματική επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με πρόεδρος να ψηφίζεται από τα μέλη της επιτροπής ο Μάκης Βορίδης.

Ειδικότερα, κατά τη μυστική ψηφοφορία ο Μάκης Βορίδης έλαβε 25 θετικές ψήφους, ενώ υπήρξαν και 11 «λευκά» και 2 άκυρα. Συνολικώς 38 από τους 42 βουλευτές - μέλη της επιτροπής συμμετείχαν στη ψηφοφορία.

Αντιπρόεδρος εξελέγη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, με 30 θετικές ψήφους και 8 «λευκά» ενώ στη θέση του γραμματέα εξελέγη με 32 «ναι» και 6 «λευκά» ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Η επιτροπή που θα εξετάσει τις προτεινόμενες από την ΝΔ αλλαγές στο Σύνταγμα θα συνεδριάσει ξανά την προσεχή Δευτέρα για τον προγραμματισμό των εργασιών της και θα έχει στη διάθεση της δύο μήνες προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της.

Ακολούθως η έκθεση θα τεθεί υπόψιν της Ολομέλειας, η οποία θα αποφασίσει με δυο διαδοχικές ψηφοφορίες για τις προς αναθεώρηση διατάξεις.