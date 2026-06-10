Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να στηρίξει καμία πρόταση που «θα δίνει λυμένα τα χέρια σε επόμενες κυβερνήσεις για νέες αντιδραστικές αλλαγές».

«Βολές» κατά της κυβέρνησης και αιχμές προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, καταγγέλλοντας τόσο τη διαδικασία όσο και το περιεχόμενο των προτεινόμενων αλλαγών.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να προωθήσει την αναθεώρηση με «απαράδεκτη διαδικασία», επισημαίνοντας ότι ενώ η έναρξη εξαγγέλθηκε τον Φεβρουάριο, η πρόταση κατατέθηκε αρχές Ιουνίου με στόχο -όπως είπε - να ολοκληρωθεί η συζήτηση «μέσα σε 1,5 μήνα και μέσα στο κατακαλόκαιρο».

Ο ίδιος συνέδεσε τη χρονική επιλογή με πολιτικές σκοπιμότητες, κάνοντας λόγο για προσπάθεια αποφυγής της συζήτησης γύρω από «σκάνδαλα της κυβέρνησης», αλλά και για επιδίωξη προώθησης αλλαγών όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΕΙ και ζητήματα που αφορούν τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να στηρίξει καμία πρόταση που –όπως ανέφερε– «θα δίνει λυμένα τα χέρια σε επόμενες κυβερνήσεις για νέες αντιδραστικές αλλαγές».

Παράλληλα, άσκησε κριτική και στα υπόλοιπα κόμματα, κατηγορώντας τα ότι περιορίζουν τη συζήτηση σε διαδικαστικά ζητήματα πλειοψηφιών, «ως προθέρμανση για μετεκλογικές συναινέσεις και κυβερνητικές συμπράξεις».

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Αναλυτικά ολόκληρη η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα

«Το ΚΚΕ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή τις αντιδραστικές προτάσεις της κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ταυτόχρονα, από τη Διάσκεψη των Προέδρων ακόμα, καταγγείλαμε την απαράδεκτη διαδικασία που επιχειρείτε να ξεκινήσετε σήμερα.

Από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε και αναδεικνύουμε τα παιχνίδια σας με τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Αρχές Φεβρουαρίου και μάλιστα με διάγγελμα του πρωθυπουργού, εξαγγείλατε την έναρξη της διαδικασίας, της Συνταγματικής Αναθεώρησης, για να καταλήξετε να φέρετε την πρότασή σας στη Βουλή αρχές Ιουνίου, απαιτώντας να προχωρήσει η συζήτηση μέσα σε 1,5 μόλις μήνα, μέσα στο κατακαλόκαιρο!

Τι νομίζετε αλήθεια ότι θα καταφέρετε; Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από τη συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας, που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας;

Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να “ξεμπερδεύετε” με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΕΙ; Για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων; Μήπως νομίζετε ότι δε θα πάρει χαμπάρι ο λαός το νέο κοστούμι που ράβετε σε βάρος του και με τις προτάσεις γι’ αυτή τη Συνταγματική Αναθεώρηση;

Μήπως τελικά επειδή ετοιμάζετε εκλογές τον Οκτώβριο;

Εδώ και τώρα απαιτούμε να μη συνεχίσετε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία. Βάλτε ένα φρένο στην αλαζονεία σας, στην ανηθικότητα, στο “έτσι γουστάρω”. Μη συνεχίζετε άλλο σε αυτόν τον αντιδραστικό κατήφορο. Φτάνει πια! Έχετε ξεπεράσει πραγματικά κάθε όριο!

Είναι προφανές ότι το ΚΚΕ δε θα στηρίξει καμία πρόταση για αναθεώρηση άρθρων, με τα οποία θα έχει λυμένα τα χέρια της η όποια επόμενη κυβέρνηση, για να φέρει νέες αντιδραστικές αλλαγές.

Ευθύνη, όμως, έχετε και τα υπόλοιπα κόμματα, που επικεντρώνετε τη συζήτηση στο αν θα εγκριθούν τα προς αναθεώρηση άρθρα με ευρεία πλειοψηφία, όπως λέει η ΝΔ ή αν δε θα ψηφίσετε κανένα άρθρο, για να απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, ως προθέρμανση προφανώς για τις επόμενες προφανώς μετεκλογικές συναινέσεις, ακόμα και κυβερνητικές συμπράξεις σας.

Γιατί κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση συνδιαλέγεστε εδώ και μήνες σε δεκάδες ημερίδες, εκδηλώσεις, φόρα, μαζί φυσικά με τους φυσικούς προϊσταμένους σας, τους εκπροσώπους του ΣΕΒ, των τραπεζών, άλλων “ευαγών ιδρυμάτων” με αφορμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Και για να κρύψετε αυτή σας τη συναίνεση, κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση, ξανασερβίρετε στον λαό ψεύτικα διλήμματα. Να διαλέξει δηλαδή είτε, τάχα μου, όπως του λέει η κυβέρνηση, ότι ενισχύει το “κράτος δικαίου” και μάλιστα δέχεται γι’ αυτό και τα εύσημα από την ΕΕ, για να της δώσει το πράσινο φως, για να συνεχίσει το “θεάρεστο έργο της”, που στην πραγματικότητα είναι εδώ που τα λέμε “έργο του διαβόλου”, για να μιλήσουμε με θρησκευτικούς όρους είτε, όπως του λέτε πονηρά κάποιοι άλλοι εδώ μέσα, ότι το “κράτος δικαίου” παραβιάζεται, ότι απαιτείται επιστροφή σε κάποια ευρωπαϊκή κανονικότητα και χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση για να γίνουν οι απαραίτητες, ίδιες όμως ή παραπλήσιες τομές με αυτές της ΝΔ.

Τελικά, τι υπηρετείτε όλοι εσείς μαζί; Μα, την πολυπόθητη για εσάς ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο κράτος των αδικιών της ΕΕ, του κεφαλαίου, όλου αυτού του εχθρικού συρφετού για τις ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού μας, που μας το παρουσιάζετε ως “κράτος δικαίου”.

Στήνετε άλλη μια “κολυμπήθρα του Σιλωάμ”, για να εμφανιστούν αμόλυντες, αθώες οι πραγματικές αιτίες για όλα όσα βιώνει ο λαός μας και όλα όσα τον ταλαιπωρούν χρόνια τώρα. Το σύστημα, δηλαδή, του κέρδους και όσοι το στηρίζουν οι κυβερνήσεις, η ΕΕ, το κράτος σας. Για να συνεχίσετε να σέρνετε τους εργαζόμενους, όλα τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας μας σαν πρόβατα σε μια ακόμα μεγαλύτερη σφαγή.

Πρόκειται για μια πολύ βολική μεταξύ σας αντιπαράθεση. Άλλη μια αποπροσανατολιστική συζήτηση μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που οξύνονται όλο και περισσότερο, όσο μάλιστα η χώρα μας μπλέκεται πιο βαθιά στους επικίνδυνους πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς, όσο κοντοζυγώνει μια νέα οικονομική, επίσης, καπιταλιστική κρίση που επιδιώκετε και πάλι να την πληρώσει κι αυτή, όπως την προηγούμενη, ο ελληνικός λαός.

Όλοι μαζί συμφωνείτε στους βασικούς -εχθρικούς για τον λαό- στόχους και αυτής της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Για να τα δούμε πιο συγκεκριμένα. Συμφωνείτε στην ολόπλευρη στήριξη των επενδυτικών σχεδίων για τη διόγκωση των κερδών, στα πλαίσια των ευρύτερων αναγκών του αδηφάγου κεφαλαίου. Γι’ αυτό κανείς σας δεν ακουμπάει το άρθρο 107 του Συντάγματος και τις προκλητικές φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές. Μόνο το ΚΚΕ απαιτεί την κατάργησή του.

Επιχειρεί τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ να επιβάλλει τον απαράδεκτο συνταγματικό “κόφτη” για τις κοινωνικές ανάγκες, με την πρόβλεψη για “βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία” στον προϋπολογισμό, όπως την ονομάζει. Αλλά πατάει στον δρόμο που της ανοίξατε εσείς, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που είχατε κάνει καραμέλα “τα περιθώρια της οικονομίας”, τις “δημοσιονομικές ανάγκες και αντοχές” και τα “ματωμένα πλεονάσματα”.

Η μια κυβέρνηση μετά την άλλη τσακίσατε σταδιακά το λαϊκό εισόδημα, τους μισθούς, τις συντάξεις, τις όποιες κρατικές παροχές, με τη στήριξη της εκάστοτε βολικής αντιπολίτευσης. Ακόμα και οι διάφοροι επίδοξοι “χαλίφηδες” τώρα που είτε πρωτοεμφανίστηκαν είτε επανεμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα το ίδιο εννοούν, μιλώντας για “κοστολογημένες προτάσεις και προγράμματα που βγαίνουν”.

Εμείς λέμε στον λαό μας να μην παγιδευτεί ξανά. Όποιον ακούει να μιλάει για “κοστολογημένες προτάσεις και προγράμματα” να φεύγει μακριά. Γιατί πολύ απλά με αυτά τα λόγια εννοούν ότι θα βγάζουν το λάδι στον λαό, με βάση τον σφικτό κορσέ των μνημονίων διαρκείας της ΕΕ. Γιατί η κοστολόγηση γίνεται μόνο στη βάση αυτών των μνημονίων και είναι επιλογή των λίγων κηφήνων που λυμαίνονται τον πλούτο της χώρας. Γι’ αυτό και εσείς όλοι εδώ μέσα στηρίζετε με νύχια και με δόντια την ευρωπαϊκή κανονικότητα, όπως την λέτε.

Η κυβέρνηση της ΝΔ φυλάει σαν κόρη οφθαλμού το άρθρο 28, δηλαδή την “αυξημένη ισχύ” της απαράδεκτης νομοθεσίας της ΕΕ, για να συντρίβονται πιο αποτελεσματικά τα δικαιώματα των εργαζομένων, των λαών. Κι εσείς της χτυπάτε φιλικά την πλάτη αντί να πάρετε τον βούρδουλα και να τη βαράτε. Εμάς δεν μας μπερδεύουν οι υψηλοί τόνοι εδώ μέσα, οι φωνές, οι κοκορομαχίες σε αυτή την αίθουσα του κοινοβουλίου. Αυτά γίνονται τις περισσότερες φορές για λαϊκή κατανάλωση, για εκτόνωση της λαϊκής οργής και μόνο.

Ακόμα και οι εμφανιζόμενοι, ως δήθεν “νέοι και άφθαρτοι”, παρουσιάζουν αυτήν την “ευρωπαϊκή κανονικότητα” ως δήθεν ασπίδα απέναντι στη διαφθορά και απαιτούν μάλιστα την εφαρμογή της. Και δεν έχει σημασία εάν το όνομά τους είναι Καρυστιανού, Κωνσταντοπούλου ή όπως αλλιώς. Όλοι αυτοί και αυτές, στην καλύτερη περίπτωση δεν συνειδητοποιούν την ουσία και στη χειρότερη κοροϊδεύουν χοντρά τον ελληνικό λαό, υποστηρίζοντας αυτήν την ευρωπαϊκή κανονικότητα, η οποία θεωρεί τα λόμπι ως συστατικό στοιχείο δήθεν της δημοκρατίας, που έχει μετατρέψει τον σιδηρόδρομο σε ωρολογιακή βόμβα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα το βιώσαμε τραγικά με τα Τέμπη, αυτήν την “ευρωπαϊκή κανονικότητα” δηλαδή που αφήνει απροστάτευτους τους λαούς στις φυσικές καταστροφές, σήμερα στον 21ο αιώνα.

Προσπαθείτε να κρύψετε ότι συμφωνείτε στο να γίνει πιο αποτελεσματικό το αστικό κράτος στην επίθεση ενάντια στον λαό και τις ανάγκες του. Η κυβέρνηση της ΝΔ νομίζει ότι βρήκε τώρα ευκαιρία να ξεμπερδεύει και με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από τη διαδικασία της “αξιολόγησης”. Είναι βαθιά γελασμένη.

Όμως, για πείτε μας. Όλοι εσείς και άλλοι που ετοιμάζονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σύστημα, εσείς δεν είστε που λιβανίζατε όλα αυτά τα χρόνια την ίδια αξιολόγηση; Την αξιολόγηση, δηλαδή, με βάση τη ζυγαριά του “κόστους-οφέλους” της ΕΕ με μέτρα και σταθμά που υπαγορεύουν κέρδη και σχέδια διαφόρων ομίλων και όχι βέβαια οι πραγματικές ανάγκες του λαού;

Αντίστοιχα, όλοι μαζί στηρίζατε όλα αυτά τα χρόνια την υπουργική ασυλία απέναντι στην πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση του άρθρου 86. Τώρα η κυβέρνηση έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη και μας λέει διάφορα “φύκια για μεταξωτές κορδέλες”, αναθέτοντας από άλλο δρόμο στην κυβερνητική πλειοψηφία τελική απόφαση για την άσκηση δίωξης στους υπουργούς.

“Τ’ είχες Γιάννη μ’ τ’ είχα πάντα”. Κι εσείς, οι υπόλοιποι τι απαντάτε; Με τη σύσταση “ειδικών επιτροπών”, εκδίκασης των υποθέσεων από “ειδικής σύνθεσης” δικαστήρια και πάει λέγοντας. Όχι κύριοι! Εδώ και τώρα πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και να δικάζονται οι υπουργοί, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες! Αυτό πρέπει να γίνει και αυτό το προτείνει μόνο το ΚΚΕ. Δεν σας λέει κάτι έστω αυτό;

Για να προχωρήσετε στους αντιδραστικούς σκοπούς σας χρειάζεστε την πολιτική “σταθερότητα” που την κλίνετε σε όλες τις πτώσεις. Μια σταθερότητα, όμως, αντιλαϊκή που σημαίνει μόνο αστάθεια, ανασφάλεια για τον λαό. Σημαίνει σταθερότητα μόνο στη συνεχή επίθεση σε βάρος του από κάθε κυβέρνηση. Για να το εξασφαλίσετε αυτό ανοίγετε νέους επικίνδυνους δρόμους και μέσα από το Σύνταγμα. Όπως για τον καλύτερο έλεγχο στη λειτουργία κομμάτων με την αναθεώρηση του άρθρου 29, μεγαλύτερη λογοκρισία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ακόμα μεγαλύτερη επίθεση σε λαϊκά, κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες.

Θα βάλετε “λυτούς και δεμένους” για να δεχτεί αδιαμαρτύρητα ο λαός τη σφαγή του. Όμως, με την οργή του λαού μας δε θα ξεμπερδέψετε όσα κόλπα κι αν κάνετε. Γιατί ζούμε καθημερινά πραγματικά μια αφόρητη κατάσταση που πάει από το κακό στο χειρότερο. Και ήδη χάνεται η εμπιστοσύνη του λαού, όπως αποτυπώνεται και στις δικές σας έρευνες, όχι μόνο σ’ εσάς και στην κυβέρνησή σας, αλλά και στο ίδιο το κράτος, στους θεσμούς του, που στηρίζουν όλα αυτά μαζί την ολομέτωπη επίθεση στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα, στη νέα γενιά της πατρίδας μας.

Και αυτό είναι που σας ανησυχεί. Γιατί τρομάζετε στο ενδεχόμενο να συνειδητοποιήσει τελικά ο λαός τη δύναμή του, να καταλάβει ότι έχει τη δύναμη να γίνει αυτός ο πραγματικός πρωταγωνιστής, να φτιάξει το παρόν και το μέλλον του ίδιου και των παιδιών του στο ύψος των σύγχρονων αναγκών του.

Παλιοί, λοιπόν, και νέοι “σωτήρες”, γιατί ακριβώς τσακώνεστε; Αφού όλος ο τσακωμός σας είναι ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα αυτό το σύστημα της αδικίας, ποιος θα ξεγελάσει τον λαό και θα κλέψει την ψήφο του και κυρίως την ανοχή και τη συναίνεσή του. Όσο κι αν το παίζετε Φουρτουνάτσηδες και Βροντάτσηδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.

Σας έχουμε άσχημα, όμως, νέα. Στην Ελλάδα υπάρχει το ΚΚΕ. Και δίνει όλες του τις δυνάμεις για να αποκαλύπτει τον μεγάλο ένοχο, αλλά και τη δύναμη του λαού να τον παραμερίσει αυτόν τον ένοχο, να τον συντρίψει τελικά, να τον εξαφανίσει. Δεν βαφτίζει δίκαιο το άδικο, το εχθρικό για τον λαό “κράτος δικαίου” με όλες τις παραλλαγές και εκδοχές του. Δεν αθωώνει, ούτε στηρίζει καμία κυβέρνηση στο έδαφος αυτού του άδικου συστήματος που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή για να στηρίζονται κάποια κέρδη λίγων ομίλων.

Αναδεικνύει σταθερά στον ελληνικό λαό ότι, όταν του μιλάνε για μεγαλύτερη σταθερότητα, όταν του μιλάνε για την ανάγκη να υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση “την επόμενη μέρα”, το κάνουν απλά και μόνο γιατί ετοιμάζουν μεγαλύτερη επίθεση στη ζωή και τις ανάγκες του. Επίθεση που χρειάζεται και τη συνταγματική βούλα, όχι μόνο για να μην υπάρχουν “παραφωνίες”, αλλά κυρίως για να πιστέψει ο λαός τελικά ότι είναι για το “καλό του”. Γίνεται όλο και πιο φανερό πλέον ότι για να κερδίσει ο λαός όσα έχει ανάγκη, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο.

Και γι’ αυτό το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά στους καθημερινούς αγώνες, στις μικρές, στις μεγάλες μάχες, μέχρι να δοθεί οριστική, μια τελειωτική απάντηση από τον λαό μας στο δίλημμα “Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”.

Σε αυτόν τον αγώνα θα συνεχίσουμε να απαιτούμε και την κατάργηση των αντιδραστικών διατάξεων, όπως των άρθρων 27 και 28 που στηρίζουν τη μετατροπή της χώρας σε απέραντη αμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση και στόχο αντιποίνων. Την κατάργηση του άρθρου 107, που προβλέπει προκλητικές φοροαπαλλαγές και προνόμια για το εφοπλιστικό κεφάλαιο.

Απαιτούμε, χωρίς αστερίσκους και “παραθυράκια”, καθολικά δημόσιο, δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας, της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, προστασία του περιβάλλοντος. Υπεράσπιση εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, της μόνιμης , σταθερής δουλειάς για όλους και όλες.

Όλα αυτά που τελικά ο ίδιος ο λαός θα τα επιβάλλει, δυναμώνοντας τις δυσκολίες σας, την αστάθεια του δικού σας συστήματός, το ρεύμα αμφισβήτησης όλων αυτών .

Με την οργανωμένη πάλη του, δυναμώνοντας το ΚΚΕ, θα σαρώσει, πιστεύουμε, στο πέρασμά του το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και των πολέμων».