«Το ΠΑΣΟΚ σε δύσκολους καιρούς ψήφισε νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας που σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης θωράκισε τους ευάλωτους οφειλέτες αποτρέποντας τη ρευστοποίηση της περιουσίας τους.»

Η Μιλένα Αποστολάκη, υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ιδιωτικού Χρέους του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με δήλωσή της ασκεί σφοδρή κριτική στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών για τη διαχείριση του ζητήματος της πρώτης κατοικίας και των ιδιωτικών χρεών.

Όπως τονίζει, μετά τα συνθήματα «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και «κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο» που αποτέλεσαν δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα, η τότε κυβέρνηση ψήφισε τον Ν. 4346/2015, ο οποίος προέβλεψε τη λήξη της προστασίας της πρώτης κατοικίας μετά την 31.12.2018.

Επιπλέον, σημειώνει ότι ο Ν. 4354/2015 καθόρισε το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των funds και των servicers, χωρίς αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς, γεγονός που –όπως επισημαίνει– οδήγησε στη σημερινή ασύδοτη λειτουργία τους.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε, μέσω του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 4738/2020), στην πλήρη κατάργηση κάθε προστατευτικού πλαισίου για τους ευάλωτους οφειλέτες, σύμφωνα με τη δήλωση της κ. Αποστολάκη.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία όσων εξαγγέλλουν σήμερα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι ανύπαρκτη, καθώς πρόκειται για πολιτικούς που συνέβαλαν στη δημιουργία του. Ειδικά, όπως αναφέρει, όταν οι προτάσεις αυτές στηρίζονται σε «μη υποχρεωτική βάση» και ο πρώην Πρωθυπουργός θεωρεί πως θα υλοποιηθούν επειδή είναι επωφελείς για όλους.

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Το ΠΑΣΟΚ, όπως τονίζει η Μιλένα Αποστολάκη, είχε ήδη από το 2010 θεσπίσει τον Ν. 3869/2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θωράκισε τους ευάλωτους δανειολήπτες μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης.

Η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ιδιωτικού Χρέους τονίζει ότι, με την ίδια σοβαρότητα και αξιοπιστία, το κόμμα θα επαναφέρει ένα επικαιροποιημένο και δεσμευτικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, καθώς και τροποποιήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης, εφόσον υπάρξει πολιτική αλλαγή και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές.