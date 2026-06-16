«Όταν η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τη δυνατότητα των funds και των servicers να διενεργούν πλειστηριασμούς, ήταν εις βάρος των συμφερόντων των δανειοληπτών, η κυβέρνηση δεν επέδειξε την ίδια συμπεριφορά, δεν ζήτησε χρόνο, δεν επικαλέστηκε πολυπλοκότητα», τονίζει η Μιλένα Αποστολάκη.

Απάντηση στις νέες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη σχετικά με την απόφαση – ανάσα του Αρείου Πάγου για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, έδωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, διαμηνύοντας πως «η απόφαση δεν είναι ούτε ασαφής, ούτε χρήζει ερμηνείας».

«Είναι πλέον σαφές ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης των δικαστικών ρυθμίσεων του ν. 3869/2010, που προστάτευσε χιλιάδες πρώτες κατοικίες, έχει προκαλέσει εμφανή αμηχανία στην κυβέρνηση», τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη, σημειώνοντας: «Πώς αλλιώς να ερμηνευτεί το γεγονός ότι ο υπουργός Οικονομικών δεν χάνει ευκαιρία να θέτει υπό αμφισβήτηση την πλήρη εφαρμογή της;».

Όπως ανέφερε, μάλιστα, «μόλις πριν από λίγο, σε συνέντευξή του, δήλωσε εκ νέου ότι το Υπουργείο Οικονομικών ‘μελετά’ την απόφαση και ότι, ενώ αυτή θα εφαρμοστεί, αναζητείται ο ‘βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της’».

«Επίδειξη πολιτικής αλαζονείας Πιερρακάκη – Τι εξακολουθεί να μελετά;»

«Η απόφαση δεν είναι ούτε ασαφής, ούτε χρήζει ερμηνείας», υπογράμμισε η Μιλένα Αποστολάκη, επισημαίνοντας πως «η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εξέδωσε γνωμοδότηση προς διαβούλευση με τα funds και τους servicers. Εξέδωσε δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και η απόφαση είναι απολύτως ξεκάθαρη ότι ο νόμιμος τρόπος εκτοκισμού των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010 γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου».

Η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ σημείωσε, επίσης, ότι «ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος σε μία επίδειξη πολιτικής αλαζονείας, ισχυρίστηκε ότι η αντιπολίτευση πιθανόν ‘δεν έχει διαβάσει’ την απόφαση, οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα: τι ακριβώς είναι αυτό που εξακολουθεί να μελετά; Γιατί εδώ δεν υπάρχει περιθώριο για δημιουργικές ερμηνείες. Η μόνη επιλογή είναι η άμεση εφαρμογή της απόφασης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Γεννάται όμως και ένα ερώτημα: όταν η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τη δυνατότητα των funds και των servicers να διενεργούν πλειστηριασμούς, ήταν εις βάρος των συμφερόντων των δανειοληπτών πού ήταν τότε η επίκληση της ‘περιπτωσιολογίας’, της ‘ισορροπίας’ και του ‘βέλτιστου τρόπου εφαρμογής’;», αναρωτήθηκε, για να τονίσει πως «η κυβέρνηση δεν επέδειξε την ίδια συμπεριφορά, δεν ζήτησε χρόνο, δεν επικαλέστηκε πολυπλοκότητα. Εφάρμοσε αμέσως την ευνοϊκή για τα συμφέροντα των τραπεζών, των fundsκαι των servicersαπόφαση. Σήμερα όμως, που η Δικαιοσύνη δικαιώνει τους δανειολήπτες και αποκαθιστά τη νομιμότητα στον τρόπο υπολογισμού των οφειλών, η κυβέρνηση εμφανίζεται επιφυλακτική», προσέθεσε.

«Απόλυτα αποτυχημένος ο σημερινός εξωδικαστικός μηχανισμός»

Η Μιλένα Αποστολάκη σημείωσε ότι, στην ίδια συνέντευξη, «ο υπουργός Οικονομικών παρουσίασε – για ακόμη μια φορά – τον εξωδικαστικό μηχανισμό ως success story, χωρίς όμως να παρέχει πλήρη εικόνα για την πραγματική βιωσιμότητα των ρυθμίσεων που επικαλείται» και καλεί το υπουργείο να απαντήσει «πόσες από τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει είναι σε ισχύ, πόσες καταγγέλθηκαν ή πόσες ‘ξανακοκκίνισαν’;», τονίζοντας πως «η κυβέρνηση σκόπιμα καλλιεργεί μία ανακριβή εικόνα για το πραγματικό ύψος των ρυθμίσεων που είναι σε ισχύ και είναι βιώσιμες», ενώ «η πραγματικότητα είναι ότι ο σημερινός εξωδικαστικός μηχανισμός είναι απολύτως αποτυχημένος και η πλειοψηφία των ρυθμίσεων καταλήγει να μην εξυπηρετείται».

Τέλος, προσέθεσε, «ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε εκ νέου ότι ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα λειτουργήσει ‘το φθινόπωρο’», για να υπογραμμίσει πως «οι πολίτες ακούνε εδώ και χρόνια εξαγγελίες για ένα εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας, χωρίς αυτό να έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία», διαμηνύοντας προς την κυβέρνηση πως «η προστασία της κατοικίας δεν μπορεί να μετατίθεται διαρκώς στο μέλλον, ούτε να παραμένει μια υπόσχεση υπό διαρκή αναβολή, την ώρα που οι πλειστηριασμοί προχωρούν και οι οικονομικές πιέσεις εντείνονται».

Πιερρακάκης: Βιάστηκε η αντιπολίτευση

Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στα «Παραπολιτικά FM», για τον νόμο Κατσέλη, υποστήριξε ότι «βιάστηκε η αντιπολίτευση, είναι μια περίπλοκη απόφαση. Τα στελέχη του υπουργείου μελετούν σε βάθος την απόφαση, πιθανότατα στην αντιπολίτευση δεν την έχουν διαβάσει. Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα εφαρμοστεί, η συζήτηση είναι ο τρόπος εφαρμογής, είμαστε στη μελέτη της απόφασης, υπάρχει μεγάλη περιπτωσιολογία. Θα βρούμε τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της».