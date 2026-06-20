Το ΄27 δεν είναι ΄23 λένε κυβερνητικοί που εισηγούνται πρόωρες - Γιατί το βλέμμα είναι στραμμένο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Τι σημαίνει για τη Ν.Δ. να γίνουν οι εκλογές στην ώρα τους; Ή σχεδόν στην ώρα τους. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση κλείνει δεύτερη τετραετία τον Ιούνιο του 2027. Με τον πρωθυπουργό να προσδιορίζει επίμονα τις εκλογές στην Άνοιξη του ’27. Η εξάντληση της τετραετίας έχει τα «συν» και τα «πλην» της

Όλοι - πλην Μητσοτάκη- βλέπουν «πλην»

Βασικά για τους περισσότερους- αν όχι για όλους πλέον- τους συνεργάτες του πρωθυπουργού έχει μόνον «πλην». Εκτιμώντας ότι μία κουρασμένη και φθαρμένη πλέον κυβέρνηση δεν μπορεί να ελπίζει σε δημοσκοπική ανάκαμψη στα στερνά της δεύτερης θητείας της.

Και σίγουρα όχι αν – όπως λένε- δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος ώστε να εξισορροπήσουν τιςεκλογικές απώλειες της Ν.Δ. από τον χαμηλό πήχη της αυτοδυναμίας. Πως; Αν ανέβει το όριο για την είσοδο στη βουλή από το 3% στο 5%.

Αλλαγή στην οποία ακόμη ανθίσταται ο πρωθυπουργός. Ο οποίος -ως γνωστόν -σε θέματα εκλογών έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.

Στα «θετικά» της περάτωσης της τετραετίας που βρίσκονται ψηλά στην συνείδηση του πρωθυπουργού με βάση τον χαρακτήρα του είναι πρωτίστως η «θεσμικότητα».

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Ότι θα φανεί, δηλαδή, συνεπής σε αυτό που πιστεύει. Στην πεποίθηση του ότι οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται ώστε οι πολίτες να συγκρίνουν το έργο μιας κυβέρνησης στο σύνολο της.

Το ίδιο υποστήριζε και το ΄23 ο Κ. Μητσοτάκης και ομολογουμένως διέψευσε πάμπολα δημοσιογραφικά και πολιτικά σενάρια πρόωρων εκλογών εκείνη την περίοδο.

Το ΄27 δεν είναι ΄23 λένε κυβερνητικοί που εισηγούνται πρόωρες

Φυσικά το ΄23 είχε τον άνεμο «σύμμαχο» και όχι «εχθρό». Υπό την έννοια ότι η κοινή γνώμη του είχε «πιστώσει» την διαχείριση δύο σοβαρών κρίσεων. Στον Έβρο και στην πανδημία. Και συνεπώς τότε η κυβέρνηση είχε το «τράτο» να πείσει την κοινωνία ότι είχε να δώσει κι άλλα.. Παρά το σκάνδαλο των υποκλοπών και την τραγωδία των Τεμπών, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Που δεν είχαν ωριμάσει ακόμη ως «κυβερνητικά φάουλ» στην συνείδηση πολλών..

Τώρα οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Με τη Ν.Δ. να έχει «χρεωθεί» σειρά σκανδάλων και λαθών και με τους μισούς ψηφοφόρους της να την έχουν, ήδη, εγκαταλείψει από τις ευρωεκλογές του 2024.

Στα «συν» ότι θα έχουν μπει στην τσέπη των πολιτών οι παροχές της ΔΕΘ

Το δεύτερο «συν» των εκλογών το ΄27 είναι ότι οι πολίτες θα έχουν προλάβει να δουν στην τσέπη τους τα λεφτά που θα τους έχει δώσει -εν είδη εξαγγελιών -ο πρωθυπουργός από την ΔΕΘ. Εδώ η ελπίδα της κυβέρνησης είναι οι παροχές να γλυκάνουν την πικρή γεύση πολλών δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Ν.Δ.. Με τα λεφτά που θα μοιράσει ο πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο να αγγίζουν ίσως και τα 2 δισ.

Ταυτόχρονα, θα έχει ψηφιστεί και ο προϋπολογισμός δημιουργώντας – σύμφωνα με την κυβέρνηση- ένα αίσθημα οικονομικής βεβαιότητας για το ΄27.

«Κανείς δεν κέρδισε με παροχές» λένε όσοι διαφωνούν

Με το επιχείρημα των παροχών που θα ξεκλειδώσει τις «καρδιές» των πολιτών να μην πείθει ούτε τους ίδιους τους κυβερνητικούς. Αφού η ιστορία έχει δείξει ότι οι πολίτες που δηλώνουν απογοητευμένοι και αποφασισμένοι να εγκαταλείψουν ένα κόμμα παίρνουν τα λεφτά και μετά με άνεση ρίχνουν «μαύρο» στην κάλπη.

Όπως είχε συμβεί το ΄19 επί κυβέρνησης Τσίπρα.

Στα «συν» η πιθανή φθορά νέων κομμάτων

Αν η προεκλογική περίοδος αποδειχθεί «μαραθώνιος» στο Μαξίμου υπάρχει η ελπίδα ότι μπορεί να φυλλορροήσουν πολλά από τα νέα κόμματα που τώρα ή στο μέλλον μπορεί να απειλήσουν την Ν.Δ.

Όπως το κόμμα Καρυστιανού που παίρνει ένα 6% αυτή τη στιγμή από το κυβερνών κόμμα. Αλλά με τα ποσοστά της να βαίνουν φθίνοντα.. Ή το νέο κόμμα Σαμαρά. Το οποίο αναμένεται να εμφανιστεί το φθινόπωρο για να αποφύγει το κυβερνητικό πλαγιοκόπημα. Το οποίο πλαγιοκόπημα – σημειωτέων- έχει , ήδη, αρχίσει. Το Μαξίμου είναι βέβαιον ότι θα επιχειρήσει με όλους τους τρόπους – θεμιτούς και αθέμιτους- να απαξιώσει το νέο εγχείρημα Σαμαρά. Ειδικά αν οι δημοσκοπικές μετρήσεις δεν συνάδουν με την αίγλη που αποπνέει ένας πρώην πρωθυπουργός.

Επιπλέον η Ν.Δ. θα μπορεί να ποντάρει σε πιθανή ρήξη εντός ΠΑΣΟΚ. Ειδικά εάν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εξακολουθεί και το φθινόπωρο να πιέζει δημοσκοπικά την Χαριλάου Τρικούπη. Ένα ΠΑΣΟΚ που στην βουλή έχει τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά στην συνείδηση της κοινωνίας είναι τρίτο, δημιουργεί προϋποθέσεις εσωστρέφειας. Δείγμα της οποίας είδαμε προσφάτως με την άγρια αντιπαράθεση Διαμαντοπούλου- Δούκα. Δίνοντας το δικαίωμα στην Ν.Δ. και το ΕΛΑΣ να καραδοκούν.. Για να αποσπάσει ο μεν Κ. Μητσοτάκης τους κεντροδεξιούς ψηφοφόρους του και ο δε Αλέξης Τσίπρας τους κεντρωαριστερούς.