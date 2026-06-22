Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ τις εξελίξεις που αφορούν την καταδίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου στην υπόθεση του email-gate και τις πληροφορίες για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatargate.

Η Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι οι δύο υποθέσεις, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο μέσα σε λίγες ώρες, αποτελούν –όπως αναφέρει– μια ακόμη επιβεβαίωση ότι η «αριστεία» που επικαλείται η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία συνδέεται με δικαστικές περιπέτειες και φαινόμενα διαπλοκής.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει λόγο για «σχέση της κυβέρνησης με πρακτικές διαπλοκής», χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, αλλά πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ζήτημα πολιτικής στάσης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε περίπτωση που τεθεί θέμα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, διερωτώμενο εάν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα στηρίξουν μια τέτοια διαδικασία ή αν, όπως υποστηρίζει, θα υπάρξει νέα προσπάθεια συγκάλυψης.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και θεσμικής λειτουργίας.