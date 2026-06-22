Ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να υποβαθμίσει την ποινική απαξία των αδικημάτων που διαπράχθηκαν, σημειώνοντας πως «σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για την αποστολή ενός email».

Η είδηση της καταδίκης της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, αλλά και του πρώην Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, του πρώην γραμματέα Αυτοδιοίκησης της ΝΔ, Μένιου Κορομηλά και του πρώην γραμματέα Αποδήμων του κυβερνώντος κόμματος, Νίκου Θεοδωρόπουλου, για το σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων – πριν τις ευρωεκλογές του 2024 – έσκασε σαν «βόμβα». Όχι τόσο επειδή δεν το περιμέναμε - άλλωστε την περασμένη Τρίτη η εισαγγελέας της έδρας Αιμιλία-Σοφία Μέρη είχε πει στην αγόρευσή της ότι «γνώριζαν πολύ καλά τι έκαναν» - αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει τα πολιτικά σκάνδαλα να παράγουν περισσότερο «θόρυβο», παρά συνέπειες.

Αυτή τη φορά, όμως, το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχαν ευθύνες. Και αυτό από μόνο του αποτελεί είδηση σε μια χώρα όπου συνήθως οι πολιτικοί πρωταγωνιστές εγκαταλείπουν το κάδρο πολύ πριν φτάσει η ώρα της δικαστικής κρίσης.

Αντίθετα, δεν έχει κανένα ίχνος είδησης η προσπάθεια του Παύλου Μαρινάκη να υποβαθμίσει το ζήτημα, λέγοντας πως «σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για την αποστολή ενός email», ενώ έκανε γνωστό πως δεν θα διαγραφεί κανείς από τη ΝΔ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfhulgvnzb5?integrationId=40599y14juihe6ly}

20 μήνες με τριετή αναστολή στην Ασημακοπούλου

Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 20μηνων με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση καταδίκασε την πρώην ευρωβουλευτή και τον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα δύο πλημμελήματα για τα οποία δικάστηκαν και συγκεκριμένα για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, χρήση αυτού και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίθετα, το δικαστήριο απάλλαξε τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα Αυτοδιοίκησης, Μένιο Κορομηλά και τον τότε γραμματέα Αποδήμων, Νίκο Θεοδωρόπουλο, από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και του έκρινε ενόχους μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, συμφωνώντας με την εισαγγελική λειτουργό πως λειτούργησαν ως "ταχυδρόμοι ενός αρχείου" χωρίς σκοπό βλάβης.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 18μηνων στον κ. Σταυριανουδάκη, 12μηνων στον κ. Κορομηλά και 8 μηνών στους κ. Θεοδωρόπουλο, με τριετή αναστολή σε όλους. Οι δικαστές νωρίτερα είχαν αναγνωρίσει το ένα από τα ελαφρυντικά που ζήτησαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο αφορά τον πρότερο σύννομο βίο.

«Καταπέλτης» η εισαγγελέας

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας της έδρας Αιμιλία-Σοφία Μέρη, στην αγόρευση της, είχε τονίσει μεταξύ άλλων, αναφερόμενη στην κ. Ασημακοπούλου γνώριζε ότι η λίστα με τα emails προερχόταν από τους εκλογικούς καταλόγους. «Απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα σε 25 χιλιάδες αποδέκτες. Ήρθε σε επικοινωνία με το σύνολο των εκλογέων εξωτερικού στερώντας τους την δυνατότητα να έρθουν οι ίδιοι αν ήθελαν να έρθουν σε επικοινωνία. Ασφαλώς γνώριζε πως το αρχείο των πλέον των 25 χιλιάδων εκλογέων εξωτερικού που έλαβε από τον κ. Θεοδωρόπουλο δεν αφορούσε μέλη ή φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο κομματικός κατάλογος περιείχε 1140 ονόματα. Είναι τεράστια η διαφορά μεταξύ του καταλόγου της ΝΔ με αυτόν του εκλογικού καταλόγου. Προφανώς αυτό το γνώριζε η κατηγορούμενη».

Όπως χαρακτηριστικά είπε η εισαγγελική λειτουργός, η πρώην ευρωβουλευτής είχε ζητήσει να λάβει γνώση αυτού του αρχείου μέσω της εφαρμογής Whatsapp.

«Η κυρία Ασημακοπούλου είχε ζητήσει τηλεφωνικά να της χορηγηθεί κατάλογος μελών της ΝΔ. Το αίτημα υποβλήθηκε και γραπτώς. Έστειλε μήνυμα στους απόδημους από το γραφείο της. Με τον τρόπο αυτό ήρθε σε επαφή με το σύνολο των αποδήμων ψηφοφόρων», τόνισε σημειώνοντας όμως ότι η συγκατάθεση του υποκειμένου του αρχείου είναι αναγκαία πριν την επεξεργασία του και όχι να έπεται αυτής. Εξάλλου, όπως σημείωσε, η κ. Ασημακοπούλου ως ευρωβουλευτής γνώριζε τις ίσχυε για τα προσωπικά δεδομένα και τι απαιτείται για να είναι νομότυπη η πρόσβαση σε αυτά.

Όσον αφορά την εμπλοκή στην υπόθεση του κ. Σταυριανουδακη, η εισαγγελέας είπε πως δεν τήρησε, ως εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, το υπηρεσιακό απόρρητο.

Η εισαγγελέας τόνισε πως ήταν «ξεκάθαρη η προέλευση του καταλόγου», αφού « ο τίτλος του αρχείου το κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο από οποιονδήποτε το διάβασε». Όπως ανέφερε μάλιστα ο τίτλος του ήταν «βουλευτικές εκλογές και όχι Νέα Δημοκρατία».

Κάλυψη από Μαρινάκη

Στη γραμμή που είχε χαράξει εδώ και δέκα ημέρες ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ κ. Γεωργιάδης μετά την εισαγγελική πρόταση για ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και των τριών άλλων κατηγορουμένων, ο πορτ παρόλ του Μεγάρου Μαξίμου, Παύλος Μαρινάκης, επιχείρησε να υποβαθμίσει την ποινική απαξία των αδικημάτων που διαπράχθηκαν, σημειώνοντας πως «σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για την αποστολή ενός email».

«Διαχωρίζω το ποινικό σκέλος από το πολιτικό κι άλλωστε ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ωστόσο δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως έμποροι ναρκωτικών και σωματέμποροι, επειδή καταδικάστηκαν για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κάτι που συμβαίνει κατά κόρον σε προεκλογικές περιόδους», σημείωσε χαρακτηριστικά στα Παραπολιτικά.

Η τοποθέτηση αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει ιδιαίτερη σημασία στον δρόμο για τις εκλογές που θα γίνουν σε κάποιους μήνες, καθώς και για τις πρακτικές που δύναται να ακολουθήσουν τόσο η ΝΔ (με την εμπλοκή της Majoritas υπέρ της ΝΔ στις εκλογές του 2019 ακόμα να μην έχει απαντηθεί επαρκώς), όσο και τα υπόλοιπα κόμματα και υποψήφιοι, «πατώντας» πάνω στην επίσημη κυβερνητική γραμμή πως δεν χάθηκε και ο κόσμος αν παραβιαστούν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων.

Ίσως μια λύση βέβαια θα ήταν να καταργηθεί η κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, αφού πρόκειται απλά για αποστολή κάποιων email…

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, μάλιστα, ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα διαγραφής κανενός εκ των εμπλεκομένων της υπόθεσης.

ΕΛΑΣ: Το κράτος δεν αποτελεί κομματικό λάφυρο

«Η πρωτόδικη καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για την παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια ηχηρή απάντηση στην κυβερνητική αλαζονεία.

Σήμερα η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι το «σκάνδαλο των email» δεν ήταν ένα μεμονωμένο λάθος, αλλά η απόδειξη της εργαλειοποίησης του κράτους για ψηφοθηρικούς σκοπούς. Η μετατροπή των προσωπικών δεδομένων των πολιτών σε κομματική «λίστα» αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του κράτους δικαίου και προσβολή προς κάθε πολίτη», αναφέρει η ΕΛΑΣ και συνεχίζει: «Είναι τουλάχιστον προκλητική η στάση της κυβέρνησης, η οποία δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου επιχείρησε σήμερα να υποβαθμίσει το ζήτημα σε ένα απλό «mail». Η προσπάθεια αποσύνδεσης της παράνομης διαρροής από το κύρος της εκλογικής διαδικασίας και η επίκληση του «τεκμηρίου αθωότητας» για να καλυφθεί η πολιτική ανυποληψία των στελεχών της, επιβεβαιώνει την έλλειψη συναίσθησης της σοβαρότητας της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων.

Η άρνηση ανάληψης πολιτικής ευθύνης και η επιμονή στη συγκάλυψη συνιστούν θεσμική εκτροπή.

Καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις πρακτικές συγκάλυψης και να αναλάβει στο ακέραιο τις πολιτικές της ευθύνες. Η σημερινή απόφαση υπενθυμίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το κράτος δεν αποτελεί κομματικό λάφυρο και κανένας δεν βρίσκεται υπεράνω της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών».

ΠΑΣΟΚ: Η επιτομή της «επιτελικής αριστείας» της ΝΔ: το κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος

«Η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην γ.γ. του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, οι γραμματείς Αποδήμων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος και Μένιος Κορομηλάς δεν καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για 1 email, όπως προπαγάνδισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Καταδικάστηκαν για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά. Αλλά στην αντίληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα δεδομένα που ήταν ασφαλή στις κρατικές υπηρεσίες, έγιναν φέιγ βολάν στον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος.

Η επιτομή δηλαδή της «επιτελικής αριστείας» της Νέας Δημοκρατίας: το κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων».

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid0iUpDCSY5LKn1NTvjQhyNDRmbubEAWAAP7XWm3WAGRYWEv9AfgQ3mnLgsgstTaP9al}

ΣΥΡΙΖΑ: Καταδίκη κόλαφος για ΝΔ και όλους όσοι έπαιξαν με τα προσωπικά δεδομένα

«Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι δεδομένα για προεκλογική χρήση. Η καταδίκη της κ. Ασημακοπούλου και των υπολοίπων κατηγορουμένων για το email-gate επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση της παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων χιλιάδων αποδήμων δεν ήταν ούτε μία παρεξήγηση, ούτε αθώο λάθος. Ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στη διαφάνεια και στην εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς», αναφέρει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η λογοδοσία δεν μπορεί να είναι υπόθεση δύο μέτρων και δύο σταθμών.

Ίσως τελικά το πραγματικό σύνθημα της ΝΔ να ήταν: «Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα... για προεκλογική χρήση». Οι πολίτες, όμως, αξίζουν δημοκρατία, διαφάνεια και σεβασμό στα δικαιώματά τους».

{https://x.com/syriza_gr/status/2068991826871091246}

Νέα Αριστερά: Καταπέλτης η απόφαση για Ασημακοπούλου και πρώην στελέχη κυβέρνησης και ΝΔ

«Καταπέλτης για την κυβέρνηση και τις παράνομες προεκλογικές πρακτικές των γαλάζιων παραγόντων αποτελεί η καταδίκη της πρώην ευρωβουλευτή Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, του πρώην γραμματέα Αυτοδιοίκησης της ΝΔ, Μένιου Κορομηλά, και του πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ, Νίκου Θεοδωρόπουλου, σε πολύμηνες φυλακίσεις για την περίφημη υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων πολιτών», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά και συνεχίζει: «Η Νέα Αριστερά ανέδειξε το θέμα από την πρώτη στιγμή που ήρθαν στο φως καταγγελίες πολιτών ζητώντας την απόδοση ευθυνών σε όσους και όσες παρανόμησαν.

Πέρα όμως από τις ποινικές ευθύνες, υπάρχουν και οι πολιτικές. Το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει να είναι υπόλογο για την σοβαρή αυτή υπόθεση, ενώ πολιτικές ευθύνες συνεχίζουν να βαρύνουν τους πρώην υπουργούς Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και Νίκη Κεραμέως».

Καταλήγοντας η Πατησίων σημειώνει: «Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός οφείλουν τέλος να ξεκαθαρίσουν αν προτίθενται να υιοθετήσουν την πρόταση του Άδωνι Γεωργιάδη που ζητά να ψηφιστεί ρύθμιση που θα παρακάμπτει το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα και θα απαλλάσσει όσους πολιτικούς επικοινωνούν με τους πολίτες αποκτώντας πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας τους».

{https://www.facebook.com/NeaAristeraofficial/posts/pfbid0W2Ask9pGULgAqa7LdikUUVvqfre33138bBtjxSUMihRApXVjwwgUp4MBavaDdTCJl}