Πώς σχολιάζουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά την καταδικαστική απόφαση για την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή των email των αποδήμων.

Για «επιτελική αριστεία» κάνει λόγο η αντιπολίτευση, σχολιάζοντας την απόφαση καταδίκης της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και τριών ακόμη στελεχών του υπουργείου και της ΝΔ για την υπόθεση της διαρροής των email 25.500 αποδήμων.

«Η σημερινή απόφαση υπενθυμίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το κράτος δεν αποτελεί κομματικό λάφυρο και κανένας δεν βρίσκεται υπεράνω της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών», αναφέρει η ΕΛΑΣ, ενώ το ΠΑΣΟΚ σημειώνει: «Το κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων». «Ίσως τελικά το πραγματικό σύνθημα της ΝΔ να ήταν: «Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα... για προεκλογική χρήση», σημειώνει με δηκτικό τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει πως «το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει να είναι υπόλογο για την σοβαρή αυτή υπόθεση»

ΕΛΑΣ: Το κράτος δεν αποτελεί κομματικό λάφυρο

«Η πρωτόδικη καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για την παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια ηχηρή απάντηση στην κυβερνητική αλαζονεία.

Σήμερα η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι το «σκάνδαλο των email» δεν ήταν ένα μεμονωμένο λάθος, αλλά η απόδειξη της εργαλειοποίησης του κράτους για ψηφοθηρικούς σκοπούς. Η μετατροπή των προσωπικών δεδομένων των πολιτών σε κομματική «λίστα» αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του κράτους δικαίου και προσβολή προς κάθε πολίτη», αναφέρει η ΕΛΑΣ και συνεχίζει: «Είναι τουλάχιστον προκλητική η στάση της κυβέρνησης, η οποία δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου επιχείρησε σήμερα να υποβαθμίσει το ζήτημα σε ένα απλό «mail». Η προσπάθεια αποσύνδεσης της παράνομης διαρροής από το κύρος της εκλογικής διαδικασίας και η επίκληση του «τεκμηρίου αθωότητας» για να καλυφθεί η πολιτική ανυποληψία των στελεχών της, επιβεβαιώνει την έλλειψη συναίσθησης της σοβαρότητας της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων.

Η άρνηση ανάληψης πολιτικής ευθύνης και η επιμονή στη συγκάλυψη συνιστούν θεσμική εκτροπή.

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Καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις πρακτικές συγκάλυψης και να αναλάβει στο ακέραιο τις πολιτικές της ευθύνες. Η σημερινή απόφαση υπενθυμίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το κράτος δεν αποτελεί κομματικό λάφυρο και κανένας δεν βρίσκεται υπεράνω της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών».

ΠΑΣΟΚ: Η επιτομή της «επιτελικής αριστείας» της ΝΔ: το κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος

«Η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην γ.γ. του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, οι γραμματείς Αποδήμων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος και Μένιος Κορομηλάς δεν καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για 1 email, όπως προπαγάνδισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Καταδικάστηκαν για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά. Αλλά στην αντίληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα δεδομένα που ήταν ασφαλή στις κρατικές υπηρεσίες, έγιναν φέιγ βολάν στον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος.

Η επιτομή δηλαδή της «επιτελικής αριστείας» της Νέας Δημοκρατίας: το κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων».

ΣΥΡΙΖΑ: Καταδίκη κόλαφος για ΝΔ και όλους όσοι έπαιξαν με τα προσωπικά δεδομένα

«Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι δεδομένα για προεκλογική χρήση. Η καταδίκη της κ. Ασημακοπούλου και των υπολοίπων κατηγορουμένων για το email-gate επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση της παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων χιλιάδων αποδήμων δεν ήταν ούτε μία παρεξήγηση, ούτε αθώο λάθος. Ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στη διαφάνεια και στην εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς», αναφέρει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η λογοδοσία δεν μπορεί να είναι υπόθεση δύο μέτρων και δύο σταθμών.

Ίσως τελικά το πραγματικό σύνθημα της ΝΔ να ήταν: «Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα... για προεκλογική χρήση». Οι πολίτες, όμως, αξίζουν δημοκρατία, διαφάνεια και σεβασμό στα δικαιώματά τους».

Νέα Αριστερά: Καταπέλτης η απόφαση για Ασημακοπούλου και πρώην στελέχη κυβέρνησης και ΝΔ

«Καταπέλτης για την κυβέρνηση και τις παράνομες προεκλογικές πρακτικές των γαλάζιων παραγόντων αποτελεί η καταδίκη της πρώην ευρωβουλευτή Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, του πρώην γραμματέα Αυτοδιοίκησης της ΝΔ, Μένιου Κορομηλά, και του πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ, Νίκου Θεοδωρόπουλου, σε πολύμηνες φυλακίσεις για την περίφημη υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων πολιτών», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά και συνεχίζει: «Η Νέα Αριστερά ανέδειξε το θέμα από την πρώτη στιγμή που ήρθαν στο φως καταγγελίες πολιτών ζητώντας την απόδοση ευθυνών σε όσους και όσες παρανόμησαν.

Πέρα όμως από τις ποινικές ευθύνες, υπάρχουν και οι πολιτικές. Το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει να είναι υπόλογο για την σοβαρή αυτή υπόθεση, ενώ πολιτικές ευθύνες συνεχίζουν να βαρύνουν τους πρώην υπουργούς Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και Νίκη Κεραμέως».

Καταλήγοντας η Πατησίων σημειώνει: «Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός οφείλουν τέλος να ξεκαθαρίσουν αν προτίθενται να υιοθετήσουν την πρόταση του Άδωνι Γεωργιάδη που ζητά να ψηφιστεί ρύθμιση που θα παρακάμπτει το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα και θα απαλλάσσει όσους πολιτικούς επικοινωνούν με τους πολίτες αποκτώντας πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας τους».