Η συμφωνία-μαμούθ ανάμεσα σε Paramount και Warner Bros που ανέρχεται στα 111 δισ. δολάρια (95 δισ.ευρώ) υπεγράφη τον Απρίλιο.

Η μεγάλη συμφωνία που θα δημιουργούσε έναν από τους ισχυρότερους ομίλους στον χώρο της ψυχαγωγίας παγκοσμίως μπαίνει προσωρινά στον «πάγο», καθώς ομοσπονδιακό δικαστήριο διέταξε προσωρινά την αναστολή της συγχώνευσης μεταξύ της Paramount και της Warner Bros.

Η απόφαση ελήφθη μετά την προσφυγή 12 πολιτειών, με επικεφαλής την Καλιφόρνια, οι οποίες ζητούν να μπλοκαριστεί η συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι η ένωση των δύο κολοσσών θα περιορίσει τον ανταγωνισμό στην παραγωγή υψηλής ποιότητας παραγωγικού περιεχομένου και θα μειώσει τις επιλογές για τους καταναλωτές.

Οι εισαγγελείς των πολιτειών ζήτησαν από τις δύο εταιρείες να μην προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της συναλλαγής μέχρι να εξεταστούν πλήρως οι ισχυρισμοί τους από το δικαστήριο.

{https://x.com/Variety/status/2079250689822277674}

Όταν οι εταιρείες δεν συμφώνησαν να περιμένουν, οι πολιτείες κατέθεσαν αίτημα για προσωρινή δικαστική απαγόρευση, το οποίο έγινε δεκτό από την ομοσπονδιακή δικαστή Αρασέλι Μαρτίνεθ-Ολγκίν.

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Η προσωρινή απόφαση σταματά τη διαδικασία για τουλάχιστον 14 ημέρες και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω δικαστική μάχη με στόχο την έκδοση προκαταρκτικής διαταγής που θα μπορούσε να εμποδίσει οριστικά τη συμφωνία.

Τι αλλάζει στη βιομηχανία του θεάματος

Η πιθανή συγχώνευση Paramount και Warner Bros. Discovery θα έφερνε κάτω από την ίδια εταιρική «στέγη» δύο από τα ιστορικά μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ.

Ο νέος όμιλος θα περιλάμβανε σημαντικά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά brands, όπως το HBO Max, τη βιβλιοθήκη ταινιών της Warner με τίτλους όπως ο «Harry Potter», το CNN, την Paramount Pictures, την υπηρεσία streaming Paramount+ και γνωστές παραγωγές, όπως το «Top Gun».

Οι πολιτείες εκφράζουν φόβους ότι μια τέτοια συγκέντρωση περιεχομένου και δικτύων θα μπορούσε να περιορίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά της ψυχαγωγίας.

{https://x.com/scotus_wire/status/2079256727657312646}

Η απάντηση της Paramount

Η Paramount, η οποία εξαγοράστηκε πέρυσι από τη Skydance, έχει δηλώσει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά τη συμφωνία.

Η εταιρεία απορρίπτει τους ισχυρισμούς των πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι η συγχώνευση όχι μόνο δεν θα μειώσει τον ανταγωνισμό, αλλά αντίθετα θα ενισχύσει τη θέση της απέναντι σε μεγαλύτερους ανταγωνιστές της παγκόσμιας αγοράς streaming και ψυχαγωγίας.

Παράλληλα, η Paramount επικαλείται τις εγκρίσεις που έχει λάβει η συμφωνία από άλλες ρυθμιστικές αρχές.

Η δικαστική συνέχεια

Η προσωρινή αναστολή ισχύει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, ενώ μπορεί να παραταθεί έως και 28 ημέρες.

Το δικαστήριο έχει ορίσει ακρόαση για τις 3 Αυγούστου σχετικά με το αίτημα των πολιτειών για προκαταρκτική απαγόρευση της συμφωνίας, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει.

Η υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες δικαστικές δοκιμασίες για τη συγκέντρωση ισχύος στη βιομηχανία του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες του Guardian