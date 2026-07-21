Η ναυσιπλοΐα στην περιοχή απειλείται, μετά την ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης πως προχωρούν στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, τη χώρα που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εξαγωγές πετρελαίου στον κόσμο.

Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον Κόλπο, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι επίκεινται «ακόμη πιο ισχυρές» επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος οδεύει να εξαπλωθεί, με την εμπλοκή των ανταρτών Χούθι (σ.σ. του κινήματος Ανσαραλά) της Υεμένης.

Από την πλευρά του ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα διοίκησης και ναυτικές δυνατότητες, προκειμένου να «να μειώσει την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, έκαναν γνωστό πως «σταμάτησαν» άλλα δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια σε αυτό το πέρασμα στρατηγικής σημασίας, καθώς είχαν πάρει θαλάσσια οδό που δεν εγκρίνει η Τεχεράνη, ανοικτά του Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι «εκρήξεις προκάλεσα μεγάλες πυρκαγιές» σε αυτά.

Η βρετανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO έκανε λόγο νωρίτερα για τάνκερ το οποίο χτυπήθηκε από «άγνωστου τύπου βλήμα» οκτώ ναυτικά μίλια (κάπου 15 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά από τη Λίμα, στο σουλτανάτο του Ομάν. Κατόπιν, ενημέρωσε πως το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος.

Η ναυσιπλοΐα στην περιοχή απειλείται, μετά την ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης πως προχωρούν στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, τη χώρα που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εξαγωγές πετρελαίου στον κόσμο. Αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον θα συνεχίσει να είναι σε θέση να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, που ουσιαστικά είναι κλειστά αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η απειλή των Χούθι και η συνέχιση των εχθροπραξιών των δυνάμεων της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα. Ωστόσο σημείωναν μικρή πτώση στις συναλλαγές στην Ασία σήμερα.

Επιθέσεις «ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές»

Έναν μήνα και κάτι μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης το οποίο στη θεωρία θα τερμάτιζε τον πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες πως το Ιράν θα πληρώνει «πολλαπλάσιο» τίμημα για κάθε θάνατο αμερικανού στρατιωτικού στη Μέση Ανατολή, ενώ η Τεχεράνη εκτίμησε πως βρίσκεται αντιμέτωπη με «ολοκληρωτικό πόλεμο».

Από την έναρξη της ένοπλης σύρραξης, την 28η Φεβρουαρίου, έχουν σκοτωθεί 17 αμερικανοί στρατιωτικοί, οι τρεις πρόσφατα στην Ιορδανία και στο Ιράν - οι πρώτες γνωστές αμερικανικές απώλειες μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών την 7η Ιουλίου.

Άλλοι σχεδόν 100 έχουν τραυματιστεί, οι περισσότεροι ελαφρά, κατά το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Στην άλλη πλευρά, με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που ανάγεται στην Παρασκευή κι ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας του Ιράν, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 50 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 500 και πλέον από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές του μήνα.

Σήμερα η Τεχεράνη έκανε λόγο για νέα πλήγματα στον Κόλπο, σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διαβεβαίωσαν πως έπληξαν δυο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάσταση ραντάρ σε δυο αμερικανικές προκεχωρημένες θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μακράς εμβέλειας, ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ.

Έπειτα από την επίθεση εναντίον των συστημάτων εντοπισμού, «ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για «κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές», ανέφερε το σώμα σε ανακοίνωσή του που αναμετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν από την πλευρά τους, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ότι στοχοποίησαν «τρεις μεγάλες βάσεις» που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ στο Κουβέιτ, την Αριφτζάν, την αλ Ουντάιρι και την Άχμαντ αλ Τζάμπερ, με drones εφόρμησης.

Συνάντηση Αούν-Τραμπ

Χθες πάντως ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ τόνισε πως οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται μέσω των μεσολαβητών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εσκαντάρ Μομενί βρίσκεται στο Πακιστάν, όπου αναμένεται να γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ και επίσης να συναντηθεί με τον επικεφαλής του στρατού Ασίμ Μουνίρ, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ.

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν προπολεμικά το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, παραμένουν αγκάθι. Το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης, η καταρχήν συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, προέβλεπε πως θα άνοιγαν ξανά. Ωστόσο, η Τεχεράνη τα έκλεισε ξανά όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες και οι ΗΠΑ, σε αντίποινα, επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν αναμένεται σήμερα να συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου ασκεί πίεση στη Βηρυτό να αφοπλίσει τη Χεζμπολά, η οποία πρόσκειται στην Τεχεράνη και κατηγορείται πως έσυρε τη χώρα στον πόλεμο.

Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τον αφοπλισμό του σιιτικού κινήματος όρο για την απόσυρση των στρατευμάτων του από το νότιο τμήμα της χώρας, κάτι που αξιώνει το Ιράν, προβάλλοντας την απαίτηση η όποια συμφωνία ειρήνης συναφθεί να συμπεριλάβει το λιβανικό μέτωπο.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ