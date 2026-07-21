Δυσοίωνες οι προβλέψεις, αν παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου μπορεί να εκτοξευθούν στα 120 δολάρια το βαρέλι προς το τέλος του έτους, εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί και τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προειδοποίησε η Goldman Sachs στις τελευταίες της προβλέψεις, μετά τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

«Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η μείωση των εκτιμώμενων ροών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο κάτω από το 45% των προ-πολεμικών επιπέδων έχουν οδηγήσει ξανά τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα», ανέφεραν οι αναλυτές εμπορευμάτων της Goldman σε σημείωμά τους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η επενδυτική τράπεζα διατυπώνει ανοδική πρόβλεψη για τις τιμές του πετρελαίου, αν και μόλις πριν από λίγες εβδομάδες οι αναλυτές της προειδοποιούσαν για υπερπροσφορά πετρελαίου, λόγω της ασθενικής ζήτησης και των άφθονων αποθεμάτων, θεωρώντας ότι η πιο έντονη φάση του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών είχε τελειώσει.

Στις αρχές Ιουλίου, η Goldman είχε εκτιμήσει ότι η παγκόσμια προσπάθεια για την αναπλήρωση των μειωμένων αποθεμάτων πετρελαίου δεν θα ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει το τεράστιο πλεόνασμα που αναμενόταν να εμφανιστεί στην αγορά την επόμενη χρονιά, καθώς η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ φαινόταν να επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα.

Ερυθρά Θάλασσα

Από τότε, όμως, αυτή η ομαλοποίηση έχει αντιστραφεί δραματικά. Πλέον, οι Χούθι στην Υεμένη φαίνεται ότι έχουν εισέλθει στην κρίση, απειλώντας τη Σαουδική Αραβία με ναυτικό αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα. Το βασίλειο εξάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταφέροντάς το μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης ώστε να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

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Ωστόσο, ακόμη και πριν από αυτή την εξέλιξη, η διέλευση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ είχε σχεδόν μηδενιστεί, καθώς το Ιράν έπληττε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευαν εκείνα που συνδέονταν με το Ιράν.

Μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας του Ιουνίου, τα περισσότερα πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα επικίνδυνα νερά των Στενών του Ορμούζ το κάνουν με απενεργοποιημένους τους πομποδέκτες τους, ώστε να αποφεύγουν τον εντοπισμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, ο αριθμός κι αυτών των πλοίων μειώνεται γρήγορα.

Με πληροφορίες από Oilprice.com