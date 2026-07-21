Παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να συμμετέχει στις επιθέσεις των τελευταίων 10 ημερών.

Το Ισραήλ δεν έχει καμία διάθεση να συμμετάσχει στις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Bezalel Smotrich.

«Η παρούσα κατάσταση είναι καλή για μας και δεν έχουμε καμία επιθυμία να συρθούμε σε αυτό» δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πρόσθεσε πως ο βασικός στόχος του Ισραήλ είναι να αποδυναμώσει την ηγεσία του Ιράν και ο καλύτερος τρόπος για να να γίνει αυτό είναι μέσω των οικονομικών μέτρων.

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πυροδοτήθηκε εκ νέου τις τελευταίες μέρες με τις ΗΠΑ να ξεκινούν σειρά αεροπορικών επιθέσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε χώρες της ευρύτερης περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

Παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν συμμετέχει στις επιθέσεις των τελευταίων 10 ημερών. «Αν οι Ιρανοί κάνουν το λάθος και εξαπολύσουν επίθεση εναντίον μας, τότε θα το μετανιώσουν γιατί θα δουν σύντομα μία πολύ σκληρή απάντηση» δήλωσε ο Smotrich σε συνέδριο το κεντρικό Ισραήλ.

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Ποιοι είναι οι όροι του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν από κοινού τις επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου προκαλώντας νέα ένταση στην Μέση Ανατολή. Όλα ξεκίνησαν με τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε στις επιθέσεις κλείνοντας στα Στενά του Ορμούζ και προκαλώντας έτσι παγκόσμια οικονομική αναταραχή στις τιμές του πετρελαίου.

Στις αρχές Απριλίου συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός και τον Ιούνιο υπογράφηκε ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παρά τη συμφωνία αυτή ωστόσο οι διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει μετά το νέο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ και η πολυδιαφημισμένη μόνιμη και βιώσιμη ειρήνη φαίνεται πως απέχει πολύ ακόμα.

Με πληροφορίες του Reuters/Al Jazeera