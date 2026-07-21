Το Μπρεντ ενισχύεται κατά 1,9% στα 90,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατά 2%, φθάνοντας στα 84,96 δολάρια το βαρέλι.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καταγράφοντας αύξηση 2%, καθώς η νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ενισχύει εκ νέου τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Πρόσθετη πίεση στην αγορά προκαλούν οι απειλές των Χούθι της Υεμένης για επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία.

Το Μπρεντ ενισχύεται κατά 1,9% στα 90,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατά 2%, φθάνοντας στα 84,96 δολάρια το βαρέλι.

Οι μειωμένες εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στις ροές πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, τροφοδοτούν τις διεθνείς τιμές.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς αμερικανικών δυνάμεων σε στόχους στο νότιο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία.

Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ ενίσχυσε την αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα το πλήρωμά του να εγκαταλείψει το πλοίο και να επιβιβαστεί σε σωσίβια λέμβο, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations. Οι διελεύσεις πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό έχουν περιοριστεί περαιτέρω.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Παρά τη νέα κλιμάκωση, οι αγορές παρακολουθούν παράλληλα τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Αναλυτές της SEB Research εκτιμούν ότι οι τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως προσπάθεια ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης της Ουάσιγκτον πριν από έναν πιθανό συμβιβασμό και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι παραμένει ο κίνδυνος ενός παρατεταμένου αδιεξόδου, με αβέβαιες ενεργειακές ροές, υψηλότερες τιμές πετρελαίου και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις.

Την άνοδο των τιμών περιόρισαν πληροφορίες για πιθανή διπλωματική πρόοδο. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει από διαμεσολαβητές πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, στο πλαίσιο των προσπαθειών διάσωσης της συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Ιουνίου και αποσκοπεί στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για μια πιο μόνιμη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Στο ήδη τεταμένο γεωπολιτικό σκηνικό προστίθενται οι απειλές των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει νέο μέτωπο στην περιοχή και να διευρύνει τους κινδύνους για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και το διεθνές εμπόριο πέρα από τον Περσικό Κόλπο.

Όπως επισημαίνει ο Τιμ Γουότερερ της KCM Trade, οι απειλές κατά της Σαουδικής Αραβίας θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τις αγορές, καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο διαταραχής των εξαγωγών από ακόμη έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως.

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκονται επίσης τα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα ενέργειας. Προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters έδειξε ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου και βενζίνης στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων πιθανότατα αυξήθηκαν.