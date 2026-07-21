Η Ζέτα Μακρυπούλια συμμετέχει στην παράσταση Ειρήνη του Αριστοφάνη σε διασκευή του Νίκου Καραθάνου και του Φοίβου Δεληβοριά.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, για πρώτη φορά, ανεβαίνει στη σκηνή της Επιδαύρου συμμετέχοντας στον πολυπρόσωπο θίασο της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη. Την διασκευή της παράστασης την υπογράφει ο Νίκος Καραθάνους και την μουσική επιμέλεια ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Η Ειρήνη θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 24 και 25 Ιουλίου του 2026.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, ως πρωτοεμφανιζόμενη στο Αρχαία Θέατρο, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από την πρώτη πρόβα στον χώρο, δείχνοντας φανερά ενθουσιασμένη για τον ρόλο που καλείται να ενσαρκώσει και το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Στο σύντομο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες της με τον υπόλοιπο θίασο, αποκαλύπτοντας παράλληλα ορισμένα από τα επιβλητικά σκηνικά της παράστασης.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, στη δημοσίευσή της συμπεριέλαβε στιγμιότυπα από τις πρόβες, καθώς και σημεία του αρχαία θεάτρου που περιβάλλεται από την καταπράσινη φύση, ενώ απαθανατίζει, μεταξύ άλλων, τον Θανάση Αλευρά και ποζάρει με τον Φοίβο Δεληβοριά.

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«Κάπως έτσι κύλησε η πρώτη μέρα! Πρώτη πρόβα στην Επίδαυρο! «Ειρήνη» Μια Επίσκεψη Στο Έργο Του Αριστοφάνη! 24/7 + 25/7. Νίκος Καραθάνος, @foivosdelivorias, Αγγελος Τριανταφύλλου».

{https://www.instagram.com/p/DbD8_PeIBGZ/?hl=el}