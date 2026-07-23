Συζήτησαν για «την επιτακτική ανάγκη να ενταθεί η μάχη των προοδευτικών δυνάμεων ενάντια στη Δεξιά και τις πολιτικές της» και κοινή διαπίστωση ήταν το γεγονός ότι «το επόμενο διάστημα απαιτούνται πρωτοβουλίες».

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Κοτζιά είχε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.

Η Ρ. Δούρου και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της πολιτικής κίνησης «ΠΡΑΤΤΩ» συζήτησαν για «την επιτακτική ανάγκη να ενταθεί η μάχη των προοδευτικών δυνάμεων ενάντια στη Δεξιά και τις πολιτικές της, προκειμένου να αποτραπεί μία ακόμα, καταστροφική για τη χώρα, θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία υπηρετεί τα συμφέροντα της ολιγαρχίας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Αλλά και για την ανάγκη συγκρότησης ενός μετώπου υπεράσπισης της ειρήνης και του διεθνούς διαλόγου, απέναντι στις δυνάμεις που καταπατούν βάναυσα το Διεθνές Δίκαιο και προκαλούν αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή», επισημαίνεται.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την περίοδο 2014 - 2019, η Δύναμη Ζωής και η Ρένα Δούρου στη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είχαν συνεργαστεί με το «ΠΡΑΤΤΩ» -μια συνεργασία που αποτυπώθηκε στην εκλογή του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, Παναγιώτη Χατζηπέρου. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, το «ΠΡΑΤΤΩ» υποστήριξε τη Ρένα Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής.

«Τέλος, κοινή διαπίστωση ήταν το γεγονός ότι το επόμενο διάστημα απαιτούνται πρωτοβουλίες και συνεχής διάλογος για την ενίσχυση των δημοκρατικών, αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων», καταλήγει η ανακοίνωση.