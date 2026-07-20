Ποιες οι ισορροπίες στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου -Πόσο «δεμένη» είναι η «τρόικα»;- Κερδισμένοι και χαμένοι.

Ας δούμε πρώτα συμπεράσματα από την επικράτηση της «τρόικας» (Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης) στον ΣΥΡΙΖΑ:

-Η νέα ηγεσία της Κουμουνδούρου έχει ως πραγματικούς στόχους την Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ. Επιχειρεί δε να δημιουργήσει μια «υγειονομική ζώνη» γύρω της για να μην υπάρχουν απογραφές των τελευταίων στελεχών και ψηφοφόρων που έχουν μείνει στο κόμμα! Ιδιαίτερα επιθετικός προς τον πρώην πρωθυπουργό δείχνει να είναι ο Παύλος Πολάκης, ενώ στην ίδια ακριβώς γραμμή, αν και με χαμηλότερους τόνους, κινείται και ο Νίκος Παππάς. Η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένα Δούρου βρίσκεται στην ίδια γραμμή, όμως είναι το τελευταίο διάστημα πολύ πιο προσεκτικά, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα συνεργάτες της βουλευτή Χανίων να την κατηγορήσει ότι η προωθεί ο Τσίπρας για να μην κερδίσει την ηγεσία του κόμματος ο Πολάκης!

-Η Ρένα Δούρου υπήρξε η πρώτη κερδισμένη καθώς εξελέγη πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι την ξέρουν καλά τονίζουν ότι από την Παλαιά είχε ως στόχο την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και δουλεύοντας μεθοδικά το τελευταίο διάστημα κατόρθωσε να εξερευνήσει τον πρόεδρο της ΚΟ, εκθέτοντας τον Π. Πολάκη που αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την εκλογική διαδικασία αποσύροντας την υποψηφιότητά του. Ανεξαρτήτως της εντύπωσης που δίνει πρόκειται για πολύ σκληρό στέλεχος που όποιος από τους αντιπάλους της εντός ή εκτός του ΣΥΡΙΖΑ την υποτιμήσει μάλλον θα μετανιώσει. Μην αποκλείετε να είναι η Ρένα Δούρου που θα διαγράψει τον Π. Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ αν νοιώσει ότι απειλείται στη μάχη για την ηγεσία και αν ο βουλευτής Χανίων δώσει δικαιώματα.

-Ο Νίκος Παππάς είναι ο δεύτερος «πολύ κερδισμένος» -μακροπρόθεσμα μάλιστα ίσως και ο πρώτος- όχι μόνο γιατί πέτυχε να επιβάλλει το σχέδιό του για «συλλογική ηγεσία» αλλά και γιατί από τη θέση του γραμματέα θα μπορέσει να συγκροτήσει τον «κομματικό του στρατό» προκειμένου να διεκδικήσει. ξανά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι η εκλογή προέδρου του κόμματος «από τη βάση» θα διεξαχθεί μετά τις εκλογές του δίνει το χρόνο που τόσο χρειάζεται.

-Πραγματικά χαμένος είναι ο Παύλος Πολάκης που αναγκάστηκε ακόμα και να αποσύρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΚΟ, ακόμα και αν έθεσε όρους προκειμένου να συμμετάσχει στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι αρνήθηκε την πρόταση του Νίκου Παππά να αναλάβει ως επικεφαλής και της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα μάλλον «μαρτυρά» πολλά για την επόμενη μέρα και το flashback που ετοιμάζει.

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-Την «τρόικα» του ΣΥΡΙΖΑ την δένει το ένστικτο της επιβίωσης πλην όμως δεν αρκεί για να ελέγξει την ενότητά της , ιδίως σε περίπτωση που οι εκλογές διεξαγάγουν την άνοιξη. Ο Π. Πολάκης άλλωστε διαθέτει τη μεγαλύτερη δύναμη στο κόμμα που απέμεινε. Το θέμα της Ηγεσίας παραμένει ανοιχτό, το ερώτημα είναι πότε και με ποιους όρους θα τεθεί, όπως για κάθε σοβαρό αναλυτή ανοιχτό και αν ο Πολάκης θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ - δέχθηκε (ΕΔΩ) το σχετικό ρεπορτάζ της Αντώνη Γκιόκα.