Αδιόρθωτος ο Τσίπρας, τοξικό το κέντρο κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η πατρίδα μας δεν αντέχει ούτε να πισωγυρίσει, ούτε να αιχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα ακυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών» διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνοντας με έμφαση ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «τοξικό κέντρο που εκπέμπει διάχυτη σύγχυση ως ύστατο καταφύγιο μιας ετερόκλητης Βαβέλ με μόνη αποστολή να επιτίθεται στην κυβέρνηση και στη ΝΔ». Πρόσθεσε πως το δήθεν σοβαρό ΠΑΣΟΚ θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια και 13η σύνταξη, αλλά ξέχασε να μας πει ποιους θα φορολογήσει ενώ χαρακτήρισε τον Τσίπρα «αδιόρθωτο».

«Ο αδιόρθωτος κ. Τσίπρας, που υπερασπίζεται την καταστροφική του θητεία, αλλά δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς του – ο ίδιος που έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, πρόδωσε όσους τον ψήφισαν και διέλυσε το ίδιο του το κόμμα» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για εκλογές

«Η Κυριακή της κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει - θα κρίνει αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μία στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκηςεπισημαίνοντας πως «Μοναδική η «Κυριακή της κάλπης» - δεν υπάρχουν «δοκιμαστικές» εκλογές διαμαρτυρίας, «πρόβες τζενεράλε» με δήθεν «μηνύματα» και περιθώρια για ρίσκα καταστροφής».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στο ερώτημα «Γιατί μια τρίτη τετραετία;» τονίζοντας με έμφαση: «Για να μη γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Η πατρίδα μας δεν αντέχει ούτε να πισωγυρίσει, ούτε να αιχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα ακυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών - ζητά καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της».

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Επανέλαβε πως «οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως χθες και η Ισπανία - όποιος έχει τη μπάλα βάζει γκολ - με καλή φυσική κατάσταση και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι, αλλά και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς, χωρίς έπαρση και πανηγυρισμούς – είμαστε ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του στη συνεδρία της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας με την αναφορά του στην επέτειο της τουρκικής εισβολής της Κύπρο δηλώνοντας πως η Ελλάδα είναι αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρνούμενη τα τετελεσμένα και διεκδικώντας σταθερά δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού ενώ εξέφρασε την προσδοκία να υπάρξει νέα δυναμική.

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