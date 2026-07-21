Ο αστυνομικός έσπασε το τζάμι για να απεγκλωβίσει τον οδηγό.

Τις αγωνιώδεις στιγμές που έζησε ένας οδηγός και ο αστυνομικός που τελικά τον απεγκλώβισε από το φλεγόμενο όχημά του καταγράφει βίντεο από το Τέξας.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου, αλλά τώρα η αστυνομία του Σάουθλεϊκ έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από την κάμερα που είχε πάνω του ο ένστολος, ο Τζόσουα Σουίσερ.

Ο αστυνομικός έκανε ελέγχους σε αυτοκινητόδρομο, όταν ενημερώθηκε πως έβγαιναν καπνοί από όχημα που βρισκόταν κοντά του. Τη στιγμή που έφτασε εκεί, το ΙΧ τυλιγόταν στις φλόγες, ενώ η καμπίνα του αυτοκινήτου ήταν γεμάτη πυκνό μαύρο καπνό.

«Βγες, βγες από το αυτοκίνητο, πάμε», φώναξε στον οδηγό. Ο αστυνομικός προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, αλλά έσπασε το χερούλι. Τελικά, με ένα χτύπημα έσπασε το τζάμι και τράβηξε τον οδηγό από το παράθυρο.

Αμέσως μόλις τον απεγκλώβισε, τον ρώτησε αν ήταν κάποιος άλλος μαζί του, αλλά ευτυχώς ο οδηγός ήταν μόνος του στο όχημα και ο ίδιος γλίτωσε κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η διάσωση του οδηγού από τον αστυνομικό

{https://www.instagram.com/p/DbDoMKFmUd4/}