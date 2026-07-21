Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της λεωφόρου Κύμης, κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό.
Στην κατάσβεση της φωτιάς σύμφωνα με την πυροσβεστική επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για τη φωτιά στο κτίριο που ανήκει στον δήμο Αχαρνών περίπου στις 20:10. Το κτίριο είναι μεγάλο, όπως ενημέρωσε η πυροσβεστική με αρκετά σκουπίδια, γεγονός που δυσχεραίνει τις συνθήκες κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για άτομο που βρισκόταν μέσα στο κτίριο.
Περίπου μία ώρα μετά, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική.