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Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες.

Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της λεωφόρου Κύμης, κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό.

Στην κατάσβεση της φωτιάς σύμφωνα με την πυροσβεστική επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για τη φωτιά στο κτίριο που ανήκει στον δήμο Αχαρνών περίπου στις 20:10. Το κτίριο είναι μεγάλο, όπως ενημέρωσε η πυροσβεστική με αρκετά σκουπίδια, γεγονός που δυσχεραίνει τις συνθήκες κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για άτομο που βρισκόταν μέσα στο κτίριο.

Περίπου μία ώρα μετά, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική.