Μεγάλη φωτιά τώρα στο Βαρθολομιό, μήνυμα 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα.

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Βαρθολομιό Ηλείας. Λόγω της φωτιάς στάλθηκε μήνυμα «112» στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιάπου εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, μία πεζοπόρα ομάδα της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και 1 αεροσκάφος. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου, ενισχύοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2079528045665300925}

Tο μήνυμα του 112 για ετοιμότητα λόγω φωτιάς

Μέσω του 112, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, επιχειρώντας για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Το μήνυμα στους κατοίκους ανέφερε ότι «Πυρκαγιά στην περιοχή Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0PhtxMLjzdHQstXi9YVDp7BhaSFH3wBwFppFEysQdomoqiZ4G1FgmiK3zAnqHzm2dl}

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Mαίνεται το πύρινο μέτωπο σε αυτοσχέδια χωματερή

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Πηνειού.

Στις 14:09 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των παρευρισκομένων στην ευρύτερη περιοχή του Βαρθολομιού. Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3) Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.