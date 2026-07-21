Λόγω της φωτιάς κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό υπήρξαν καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό, ανακοίνωσε την Τρίτη ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

«Μόλις έμαθα από τον Νομάρχη της Ζιρόνδης ότι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στο Μερινιάκ», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Λόγω της φωτιάς, η κατάσβεση της οποίας είναι σε εξέλιξη, η περιοχή γέμισε καπνό και ακολούθησαν αναταραχές στις πτήσεις.

Το μαύρο σύννεφο καπνού κάλυψε την άκρη του διαδρόμου προσγείωσης/απογείωσης του αεροδρομίου Μπορντό-Μερινιάκ, και σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου «προκλήθηκαν κάποιες καθυστερήσεις πτήσεων ενώ ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας αξιολογούσε την κατάσταση». Η κατάσταση «επιλύεται» συμπλήρωσαν.

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Πώς ξέσπασε η φωτιά

Σύμφωνα με τη νομαρχία και το αεροδρόμιο, η φωτιά ξέσπασε σε μια δασώδη περιοχή έξω από τη ζώνη του αεροδρομίου, πολύ κοντά στο πάρκινγκ μακράς διαρκείας P4 και σε πολλά εμπορικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσωπειών αυτοκινήτων και αποθηκών logistics.

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Στο σημείο έφτασαν για την κατάσβεση περίπου 100 πυροσβέστες και εναέρια Μέσα. Η περιοχή βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς από την Τρίτη, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ η νομαρχία έχει θέσει το τμήμα σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές, εφαρμόζοντας «ενισχυμένους περιορισμούς σε εκτεθειμένες περιοχές κυρίως δασικών δήμων».

{https://x.com/InfosFrancaises/status/2079569409689935900}

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{https://x.com/MediaOriente/status/2079584894867443816}

Με πληροφορίες του franceinfo